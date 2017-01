Mitä kaikkea painui avoimissa ovissa mielensopukoihin?

Luopioisten Ratsastuskeskus juhlisti 20-vuotista taivaltaan lauantaina 23. heinäkuuta ratsastusnäytöksellä ja tallin avoimilla ovilla. Upean ratsastusnäytöksen esittivät ratsastuskeskuksen 11 opetushevosta ja 25 ratsastusharrastajaa.

Juhlaan toivat tervehdyksen Suomen Ratsastajainliiton puolesta Kielo Kestinmäki sekä Hämeen Eskadroonat.

Juhlassa nähdyssä näytöksessä keskityttiin paitsi esittelemään taitavaa ratsastusta koulutetuilla opetushevosilla, myös antamaan tietoa ratsastuksesta sekä ratsastuskouluyrityksen vaatimista olosuhteista ja säädöksistä.

Yleisö sai kuulla ja kokea millaista on talutusratsastus, millaisia taitoja erilaisilla ratsastustunneilla harjoitellaan ja miten ratsukko tulisi kohdata liikenteessä. Näytöksessä nähtiin myös Hakkapeliittanäytös, jossa yleisö sai häivähdyksen suomalaisten hakkapeliittojen taistelutaidoista, suomenhevosen rohkeudesta ja luottamuksesta ratsastajaansa. Hakkapeliittojen esitys oli nähtävissä uudelleen elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Tammelan Hakkapeliittapäivillä.

Näytöksen päätyttyä yleisöllä oli mahdollisuus kiertää ja tutustua talliin ja sen toimintaan sekä jututtaa ratsastajia ja kysellä harrastuksesta lisää. Tallissa pääsi muistelemaan 20:ta kulunutta vuotta valokuvien kautta. Pihalla oli keppihevosrata, ja hevosenkengänheitossa pääsi testaamaan heittotarkkuuttaan. Buffetissa oli pientä myytävää ja halukkaille oli talutusratsastusta.

Tapahtuman tuotto käytetään Kaukkalan Ratsastajien (KauRat) nuorisotoimintaan.

Mikä talli?

Luopioisten Ratsastuskeskus on vuonna 1996 perustettu perheyritys. Talli on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ratsastuskoulu, mikä tarkoittaa sitä, että sen toimintaa säätelevät tietyt perusvaatimukset. Luopioisten Ratsastuskeskus tuottaa ratsastus- ja valmennuspalveluja kaiken ikäisille ja -tasoisille ratsastajille. Yritystä johtaa master-ratsastuksenopettaja Marissa Henttinen. Henttinen on myös kouluttautunut ammattivalmentajaksi, ja viimeistelee tutkintonsa tämän syksyn aikana.