Hissijonon ohituskaista

Oletko kaivannut sitä tunnetta kun suksi ei lipsu, suksia ei tarvitse rasvata, oma kenkä käy monosta, valmista latua ei tarvitse, pipoa ei kiristä ja vain oma mielikuvitus on rajana? Se tunne on olemassa, ja sen tunteen kanavoi varmasti vastahakoisemmastakin sohvaperunasta ulos liukulumikengät.

Navigoin itseni perille Kangasalle Lentolan teollisuusalueelle. Edessäni on pieni, keltainen halli, jonka pihassa on pakettiauto, jossa lukee Outdoor Action Finland Oy. Osoite on oikea ja koputan oveen.

Peremmälle minut toivottaa yrityksen toinen omistaja Reetta Vuorio. Käyn sisään pienen yrityksen varastoon, jonka sydän sykkii kansainvälisille myyntimarkkinoille. Outdoor Action Finland Oy on kangasalalainen ulkoilu- ja urheiluvälineiden maahantuoja ja valmistaja.

Pakkaamme heidän uutuustuotteensa liukulumikengät autoon ja ajamme kilometrin verran ja saavumme Lentolan teollisuusalueen ja Lahdentien väliin jäävän metsäpalstan kohdalle.

Mukanamme on myös Reetan poika, kuusivuotias Bruno. Autosta poistuttuani älyän, että jalassani on tennarit. Reetta vakuuttaa, että sillä ei ole mitään väliä, sillä liukulumikengän siteeseen käy mikä tahansa jalkine tennarista aina metsämiehen saappaaseen. Auton takakontista löytyy kahta erimallista liukulumikenkää.

– Tässä on amerikkalainen Altai Skis HOK liukulumikenkä. Se on 125 cm pitkä ja sillä on hyvä lähteä liikenteeseen ensimmäistä kertaa. Siitä löytyy myös toinen mitta 145 cm. Tässä on sitten meidän omasta OAC-mallistosta KAR 147 retkisuksi, jossa on samat elementit kuin tuossa HOK liukulumikengässä, mutta se on pyritty tekemään enempi suksimaisemmaksi, Reetta infoaa.

Brunolla on hetkessä siteet kiinni ja hän kampeaa suksilla jo umpihankeen tottuneesti. En olekaan sitten hetkeen ollut suksilla liikenteessä saati sitten lumikengillä. Mitähän tästä tulee?

Helposti hallittavat ja turvalliset

Reetta ja Bruno johdattavat minut reippaasti umpihangessa eteenpäin. Meillä ei ole valmista latua, mutta silti askel on tukeva ja helppo kulkunen. Hokeilla voi mennä vuoroin hiihtoa tai kävelymäisempää tekniikkaa.

– Vaikkei olisi aiemmin hiihtänyt, näillä pääsee hyvin alkuun ja hiihdon makuun. Nämä sukset eivät koskaan karkaa ja ovat äärettömän turvalliset. Äidin on esimerkiksi helppo nostella kaatuneita lapsia lumihangesta, Reetta kertoo.

Bruno suksii jo paljon edempänä, joten alan itsekin hiihtämään hieman rivakammin. Suksi luistaa juuri sopivasti ja olen intoa täynnä. Bruno ohjaa meidät pieneen alamäkeen ja uskomaton, suksen luisto pysyy tasaisesti myös alamäessä ja vauhti on helposti hallittavissa.

Pito pysyy ylämäessä

Seuraavaksi testaamme ylämäessä suksen pidon. Pito on ja pysyy. Suksi ei todellakaan lipsu. Hokeilla pääsee nousemaan vaivatta ylös. Mikäli samalla haluaa harjoittaa myös lihaskuntoa, niin sauvoilla voi tukea nousua.

– Suksen pohjaan on upotettu nousukarva, joka antaa sukselle hyvän pidon. Nousukarva ei hätkähdä edes muutamasta naarmusta ja pito pysyy samana. Suksen nousukarva kestää ainakin ensimmäiset 1000 km, Reetta sanoo.

Tällä hetkellä minulla on olo, että voisin kävellä ja hiihtää näillä liukulumikengillä vaikka heti nuo ensimmäiset 1000 km. Reetta vinkkaa, että jos ei heti halua ostaa omia Hokkeja, niin testipareja löytyy esimerkiksi Sappeesta.

– Me retkeillään usein perheen kanssa näillä suksilla meidän naapuriin Vehoniemen harjulle. Me otetaan pari pulkkaa selkään ja eväät reppuun. Me tehdään harjulle tukipiste, josta lapset voivat laskea välillä myös pulkalla ja aikuiset samaan aikaan suksilla.

Kuulostaa mahtavalta. Suunnistamme takaisin autolle ja kyllä, olen myyty. En löydä näistä yhtäkään syytä miksi ei voisi lähteä ulkoilemaan. Näillä suksilla kuka vain voi mennä minne vain.

Hanna Parviainen