Pelikentällä?

Jokin vuosikymmen sitten eräässä tiedotusta koskevassa koulutuksessa me osanottajat väittelimme aiheesta, joka on noussut myöhemminkin mieleen. Jotkut olivat sitä mieltä, että olennaisinta on kertoa, kun tärkeä ihminen on sanonut jotakin, eli KUKA jotakin sanoo. Me toiset taas pidimme tärkeämpänä, että kerrotaan, MITÄ joku sanoo, oli hän kuka tahansa. Miten lie.

Aika on nyt aivan toisenlainen. Kenellä tahansa on nyt avoin pääsy kertomaan julkisesti ajatuksiaan erilaisten härveleiden välityksellä. Ja laittaa mitä tahansa tietoa liikkumaan edelleen. Valinta vapaissa yhteiskunnissa on nyt kaikilla, mihin tietoon luottaa, mitä kyseenalaistaa. Onneksi sentään voi tutkia monenlaista mediaa.

Oxfordissa britit valitsivat viime vuoden sanaksi post-truth eli totuuden jälkeinen aika. Sellainen ilmiö aaltoilee eri puolilla maailmaa. Tosiasioilla ei ihan oikeasti olekaan väliä, vaikka miten todisteltaisiin. On vain tavoite, johon pääsemiseksi etsitään sopivat iskusanat. Ja peli toimii.

Kristillisen ihmiskäsityksen ja -kokemuksen mukaan totuuden jälkeinen aika ei alkanut vuonna 2016, vaan kohta paratiisin jälkeen. Ihmissuvun historiassa riittää todisteita. Jos siis niillä on merkitystä… Sen toteaminen ei ole synkistelyä. Ihmisessä on valmiudet toimia niin.

Otan vaikka yhden ihan pienen esimerkin. Allekirjoittanut on vasta iällisenä ihmetellyt, miksei selvittänyt ajoissa kahta valhettaan. Viattoman lapsen sanaan luotettiin. Molemmissa tapauksissa aikuisten välillä syntyivät valtavat riidat, aivan tuulesta temmatuista jutuista. Nyt kaikki osapuolet ovat kauan sitten kuolleet. Enää ei voi pyytää anteeksi kuin ripissä.

Elämän oma laki suojelee sekä muita että meitä itseämme. Vaikka nimenä onkin kymmenen käskyä, niiden sisältö on kutsu vapauteen. Jos mitä edes vähän keskinäisessä elämässämme niistä toteutuu. Myönteiseen asuun käännettynä jokaisen käskyn ytimenä on rakkaus. Kokeile vaikka sanoa jokin käskyistä toisin sanoin.

Ja käytännössä jokapäiväinen kilvoitus toimii niin kuin Johannes on ensimmäisen kirjeensä alkuluvussa sanonut: ”Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä..” 1 Joh 1: 8-9

Emme nimittäin elä vain totuuden jälkeistä aikaa. Elämme myös täyden sovituksen jälkeistä aikaa. Vuotta 2017 jälkeen Kristuksen syntymän ja vähän vähemmän jälkeen ristikuoleman ja ylösnousemuksen.

Sillä elämä ei ole peliä.

Helvi Jousmäki

eläkepappi Sappeesta