Galleria täyttyy todisteista

Kuvanveistäjä Jaakko Himasen näyttely Circus – ilosta ja naurusta on esillä Kangasala-talon Galleriassa 2.–27. marraskuuta.

Jaakko Himanen käyttää veistostensa päämateriaalina akryylihartsia eli muovia, ja maaleja. Hän on kiinnostunut pinnoista ja muodoista. Hänen teoksensa ovat pehmeiden, kaarevien ja pyöreiden, mutta silti hallittujen ja tiukkojen muotojen tutkielmia. Niiden rajatut väripinnat korostavat muotojen olemusta. Näyttelyn teoksissa hän on vienyt ilmaisuaan aikaisempaa pelkistetympään suuntaan.

– Näyttelyni Circus – ilosta ja naurusta teossarjaa tehdessäni olen pohtinut lapsen iloa, niin lapsen kuin vanhemmankin näkökulmasta. Olen 7-vuotiaan pojan ja 2-vuotiaan tytön isä. Lapsen elämä on jännittävää ja kiehtovaa, se kutittaa ja kutkuttaa. Se on hersyvää iloa ja naurua. Ilo on kuplivaa ja tarttuvaa. Ilo on värikästä ja pyöreää. Lapsen elämä on myös pelkoja ja suruja. Elämä on pienelle hallitsematonta ja arvaamatonta. On isoja pahoja mörköjä ja liian suuria tunteita. Raja ilosta ja naurusta kaaokseen on hiipuva. Itku pitkästä ilosta, sanotaan. Jatkuva ilo ja nauru muuttuu herkästi hallitsemattomaksi ja pelottavaksi, niin lapselle kuin aikuisellekin. Silloin nauru loppuu kuin veitsellä leikaten ja elämän terävät reunat puristavat tunteet rajoihinsa, Jaakko Himanen pohtii.

Jaakko Himanen on tamperelainen 40-vuotias kuvanveistäjä. Hän tekee veistoksia ja ympäristötaidetta. Hän on opiskellut kuvataidetta Tampereen Ammattikorkeakoulun taiteen osastolla sekä Kuvataideakatemian kuvanveiston osastolla Helsingissä. Himanen on pitänyt yksityisnäyttelyitä, osallistunut useisiin näyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla, toteuttanut ympäristötaideteoksia Suomessa ja ulkomailla sekä tehnyt julkisia taideteoksia. Hänen teoksiaan on liitetty merkittäviin julkisiin ja yksityisiin kokoelmiin. Hän on toiminut Pirkanmaan ympäristötaiteen läänintaiteilijana, Tampereen taiteilijaseuran puheenjohtajana sekä monissa muissa kuvataiteen projekti-, hallinto- ja luottamustehtävissä.