Mikkolan mäellä heräillään kevääseen

Mikkolan Navetan pihapiiri heräilee tammikuun hiljaiselon jälkeen kevääseen. Varma merkki on Pytingin kahvilan avautuminen. Torstaina, helmikuun toisena päivänä siellä pyörähtävät käyntiin suositut Vohvelikahvilat. Joka torstaina Aitoon koulutuskeskuksen opiskelijat ohjaajineen paistavat suolaisia ja makeita vohveleita ja kahvia saa tietysti myös. Leipääkin on entiseen tapaan saatavissa ja mukaan ostettavissa. Kahvila on avoinna torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin. Tulevana perjantaina kahvilavuorossa ovat Kukkian maa- ja kotitalousnaiset ja lauantaina talkoilevat Mikkolan Navetan aktiivit.

Pytingin kahvila ei ole ainoa helmikuisen auringon herättämä yritys Navetan pihapiirissä. Kirpputori siirtyy vanhaan leipomotilaan K-kaupan taakse, mutta tilan valtaa Käsityökeskus Hilma&Olga, josta kuullaan myöhemmin paljonkin lisää. Ovet uuteen käsityökeskukseen ovat avoinna jo heti 1.2., mutta kävijät saavat varautua joutuvansa muuttopuuhien keskelle.

Helmikuussa tapahtuu paljon muutakin. Kalleriassa jatkaa Juha Tyyskän valokuvanäyttely Taloja poikineen ja perinteinen Talvikirmaus järjestetään lauantaina 25.2. Mukana on tietysti klassikko Potkukelkkavormula sekä yhteistyössä MLL:n kanssa toteutettua ohjelmaa lapsille.

Helmikuussa dokumenttimaratoni

Helmikuussa keskitytään myös dokumenttielokuviin. Kolmena peräkkäisenä lauantaina nähdään Eila Rannan kokoama ja juontama sarja elokuvia, joista ensimmäinen on 11.2. esitettävä Timo Korhosen ohjaama Sodan murtamat. Seuraavana on vuorossa Hamy Ramezanin ohjaama Tuntematon pakolainen 18.2. ja talvikirmauslauantaina 25.2. nähdään vielä Mika Taanilan ohjaama Atomin paluu. Elokuvaesitykset alkavat kello 14, ja mukana on kunkin elokuvan ohjaaja. Tätä ennen, kuluvan viikon lauantaina 4.2., kuullaan kuitenkin loistavaa ohjaajaa ja sanan taitajaa Juha Hurmetta. Pälkäneen kulttuuritoimen tuottama kirjailijavierailu on otsikoitu Suomalaisuuden puolustus, ja se alkaa kello 14. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Hurme on ohjannut kymmeniä näytelmiä, kirjoittanut niistä toistakymmentä sekä kirjoittanut neljä romaania. Lisäksi Hurme on Yövieraat- ja Nälkäteatterin sekä Suomen kiinalaisen teatterin perustajajäsen. Hän on toiminut myös Ylioppilasteatterin taiteellisena vastaavana sekä Teatteri Telakan johtajana. Hurme sai Eino Leinon palkinnon vuonna 2005, ja teatterialan arvostetuimman tunnuksen, Eino Kaliman palkinnon keväällä 2014.

Kirjailijavierailun nimi Suomalaisten puolustus tulee alun perin fennomaani ja tiedemies Daniel Jusleniuksen (1676-1752) teoksesta, jossa hän kiivaasti puolusti suomalaista kansanluonnetta. Hurmeen kirjoittama Suomalaisten puolustus on puolestaan sydämellinen komedia Jusleniuksen elämästä ja ajatuksista, ja ennen kaikkea matka suomalaisuuden ytimeen. Näytelmä aloitti aikanaan samannimisen näytelmätrilogian, jonka ensiesitys oli Porin Rakastajat-teatterissa 19.10.2013. Trilogian muut osat ovat Europaeus ja Maailmankaikkeus.