Toiveissa huippukelejä

Sappeen laskettelukeskus avasi 28 vuotta sitten. Kolmen vuoden alkuvaikeuksien jälkeen vetovastuun ottivat Jouko Poukkanen ja Juha Marjanen. Kaksikko saa marraskuussa täyteen 25 vuotta yrittäjäuraa tuulisella alalla, jossa kelien riskit ovat suuret.

Tykkilumen ansiosta olosuhteet rinteissä eivät riipu luonnonlumen määrästä. Mutta kehnona talvena lasketteluharrastus ei pysy satunnaisen kävijän mielessä. Nyt takana on kolme lähes lumetonta talvea.

Kelien lisäksi myös talouden tuulet vaikuttavat hiihtokeskuksien talviin. Rinteissä on hiljaista, jos ihmisillä ei ole rahaa harrastaa.

Kohta kymmenen vuotta jatkunut taloustaantuma ei ole vienyt Sappeen rinteistä harrastajia, sillä moni lähtee Lapin tai Alppien sijaan lähirinteisiin. Mutta matkailualueen kasvua taantuma on haitannut. Epävarmoina aikoina ei rakenneta ja osteta mökkejä.

Sappeeseen vaikuttaa sekä Suomen että maailman taloustilanne. Kun ruplan kurssi on kehno, ei itärajan takaa saavu entisenlaisia turistimääriä.

Nyt on lupa odottaa parempaa sekä keleissä että taloudessa. Lumettomia talvia ei voi jatkua loputtomiin, ja matalasuhdanteessa madellut talouskin on saamassa ilmaa siipien alle. Venäläisetkin ovat palanneet, vaikkeivät he takavuosien tapaan varaakaan hulppeimpia huviloita, vaan tyytyvät hieman vähempään ja viihtyvät Suomessa vain loppiaisviikon.

Sappee on ollut neljännesvuosisadan ajan Sydän-Hämeen matkailun veturi. Matkailukeskuksen ympärille on syntynyt monipuolista toimintaa, joka verkostoituu tiiviisti toistensa kanssa. Uudet matkailuyrittäjät tarjoavat uusia palveluita kävijöille, joita Sappee seudulle vetää.

Matkailun veturi mittailee kaiken aikaa askelmerkkejä seuraavalle tasolle. Sappeella on valmiina kaavat ja suunnitelmat uusista rinteistä ja hisseistä, maauimalasta sekä golfkentistä.

Uudet vetonaulat tuovat mäelle ja koko seudulle ympäri vuoden lisää kävijöitä ja vauhdittavat majoituskapasiteetin kasvua. Laskijoille, teatteri- ja kokousvieraille sekä bändi-iltojen yleisölle nykyiset mökit riittävät joitain sesonkeja lukuun ottamatta, mutta uusien aktiviteettien myötä petipaikkojakin tarvitaan lisää.

Vesielementti vuoren päällä ja golfkentät sen rinteillä toisivat lisäpotkua kesään. Mutta niin kesän kuin talvenkin jätti-investoinnit edellyttävät huippukesiä ja -talvia, jotka tuovat varoja ja uskoa jättihankkeisiin.