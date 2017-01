Tuomas Huuho voitti Rukan avauskilpailun

Ihmettelyn aika LP Kangasalan joukkueessa näyttää olevan ohi. Vielä alkukaudesta pelaajat saattoivat miettiä, kohtaavatko valmentaja Virginie De Carnen puheet ja teot vastuun antamisesta kaikille. Kun HPK:ta vastaan oli käynyt selväksi, että pelaajia ei huudeta vaihtoon oman virheen vuoksi, on joukkue vääntänyt vähintään erän jokaiselta vastustajaltaan LP Viestiä myöten.

Neljästä viime pelistään LP Kangasala on tahkonnut peräti kolme viisieräistä, joista kaksi viime viikonloppuna. LP hävisi perjantaina Suomen cupissa Kuusamon Pölkylle erin 3–2 (25–14, 13–25, 18–25, 25–23, 15–10). Tulos jättää kosolti panosta cup-puolivälierän toiseen osaotteluun, joka pelataan joulukuun alussa Pitkäjärvellä. Pölkky tarvitsee välieräpaikkaan voiton, ja LP Kangasalakin suoraan jatkopaikkaan vähintään 3–1-kotivoiton. Kangasalalaisten voitto viisieräisen kautta veisi ratkaisun jatkoerään.

Joukkueiden liigakohtaaminen lokakuun lopussa päättyi ensimmäisen cup-kohtaamisen tavoin kuusamolaisten voittoon viidessä erässä.

LP nollasi cup-tappion nopeasti. Kangasalalaiset kaatoivat heti seuraavana päivänä Pieksämäki Volleyn vieraskentällä. Heikon alun jälkeen LP ryhdistäytyi ja ailahtelusta huolimatta otti mukaansa kaksi liigapistettä lukemiin 2–3 (25–12, 15–25, 18–25, 25–20, 10–15) päättyneestä ottelusta.

Yksi osatekijä LP:n kohentuneessa pistetahdissa on myös kolumbialaisvahvistus Daiana Segovia. Hänen saapumisensa on näyttänyt varsin selvästi, miten paljon LP on antanut muille tasoitusta alkukaudesta myös yhden kovan hyökkääjän puuttumisella kokoonpanosta. Segovia iski ensimmäisessä pelissään 15 pistettä, ja sen jälkeen tahti on vain kiihtynyt. Kuusamon cup-illassa pisteitä kertyi 22, ja Pieksämäkeä vastaan Segovia paukutti 25 pistettä.

Kotiyleisö odottaakin kieli pitkällä ja odotukset katossa pelaajan kotidebyyttiä LiigaPlokia vastaan ensi lauantaina. Pieksämäellä kolumbialainen sai lupaavasti jämäkkää tulitukea Hanna Salomäeltä ja etenkin Roosa Laakkoselta. Laakkonen onnistui mainiosti myös Pölkkyä vastaan.

LP:n lauantain vastus LiigaPloki on Mestaruusliigassa kuudentena. Joukkue on koonnut seitsemässä pelissään kahdeksan pistettä. LP majailee seitsemäntenä kerättyään kuudesta ottelusta kuusi pistettä. Kangasalalaisten otteluohjelma on kuitenkin ollut vähintäänkin yhden pykälän vaativampi kuin pihtiputaalaisten, joten osat sarjataulukossa saattavat hyvinkin vaihtua viikonlopun aikana.