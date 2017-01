”Ystävyyttä ei pidä säästää”

– Kuinka moni teistä on syönyt ohraa, ja missä muodossa? kysyy Outi Penttilä.

Joitakin käsiä nousee.

– Mun isä on ainakin juonut sitä, vastaa joku neljäsluokkalaisen tietävällä äänellä.

”Missä leipä kasvaa?” -tapahtumaan osallistuvilla Suoraman koulun neljäsluokkalaisilla on selkeästi viljatietous hallussa. Se ei toisaalta ole ihme, sillä maatalouteen oppilaat olivat päässeet tutustumaan jo muutama viikko sitten pidetyssä maatilapäivässä, ja tuolloin ammennetut tiedot ovat yhä hyvässä muistissa. Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten ruoka- ja yritysasiantuntija Outi Penttilä on tyytyväinen, sillä viljan taipaleen tunteminen pellosta pöytään ei nykykoululaisille ole mikään itsestäänselvyys.

Osittain maa- ja metsätalousministeriön tuella toteutettu ”Missä leipä kasvaa?” on Maa- ja kotitalousnaisten ja Leipätiedotuksen yhteistyössä toteuttama hanke, jonka tavoitteena on lisätä lasten tietoisuutta terveellisistä kuidun lähteistä, terveellisestä ja monipuolisesta ruoasta sekä ruokaketjusta.

Jyvä tekee hyvää

Luokkaan on koottu tehtäväradan tyyppisesti pöytiä, joilla jokaisella on oma aiheensa. Kun viljan tien vaiheet on saatu oikeaan järjestykseen kuvakortein, Penttilä kertoo eri viljoista ja esimerkiksi näyttää samalla mallikappaleilla, miten rukiin ja ohran ”karvat” eli vihneet erottaa toisistaan. Jyvien sormeilu kiinnostaa oppilaita niin paljon, että omaa vuoroaan joutuu jopa hieman odottamaan. Penttilä kertoo jyvien hypistelyn toimivan monilla rauhoittavasti, minkä tiedon opettaja varmasti painaa mieleensä.

– Mannasuurimot eivät tule mannaviljasta vaan vehnästä, Penttilä valottaa.

Hetken päästä puhutaan ruokavalion monipuolisuuden merkityksestä, kuidun ja vitamiinien määristä sekä siitä, mitä kaikkea olisi hyvä huomioida leipomisessa. Leipomistietouskin tulee sopivaan ajankohtaan, sillä osa oppilaista on pääsemässä syventämään opintojaan käytännön kautta – matematiikan kokeen jälkeen on edessä leipomishetki, jolloin on määrä valmistaa kaurateeleipiä.

– Puurossa on kuitua, rautaa ja vitamiinia. Ihan hyvä, jos sitä tai leipää syö aamulla, Penttilä kertaa terveiden ruokailutottumusten pöydän luona.

Hän muistuttaa, että ruoka toimii muunakin kuin vatsan täyttämisen välineenä. Sen kautta voi opetella tapoja, avartaa makumaailmaansa ja kokea yhteisöllisyyttä – monessa perheessä yhteisestä ruokailuhetkestä olisi hyvä pitää kiinni jo siitä syystä, että se voi olla ainoita päivän hetkiä, jolloin koko perhe on koolla.

Vilja-aiheisen radan viimeinen tehtävä vaikuttaa olevan jyvien hypistelyn ohella kaikkein mieluisin. Pöydälle on paloiteltu erilaisia leipiä – edustettuna ovat kaura, ohra, vehnä ja ruis. Tehtävänä on maistaa kutakin leipää ja arvioida sen makua ja koostumusta. Gluteenitontakin leipää löytyy.

Kun toimintarata päättyy – ja viimeisetkin maistiaisleivänpalat on syöty ja maut on yhdessä analysoitu – Penttilä lupaa vielä antaa koululaisille kotiin vietäväksi yhden leipomisreseptin. Kyseessä on kaurateeleivän valmistusohje.

– Jes! tuulettaa lähes koko luokka.