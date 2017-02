Harhalan koulussa pyöritettiin sata pullaa

– Hyvä välipalaleipä on värikäs ja kiva syödä. Leipä on terveellinen ja siinä on paljon vitamiineja, Leena Keino esittelee Aitoon koululaisille vihanneksilla ja juustolla päällystettyä leipää.

Sitten pistetään vihanneskipot kiertämään ja oppilaat pääsevät itse kokoamaan mieleisensä välipalaleivän.

– Tuoreet suomalaiset vihannekset ovat nyt parhaimmillaan. Ja olen kuullut, ettei lapsille ole terveellistä syödä liikaa makkaroita, Leena Keino perustelee värikästä kasviskattausta.

Hän korostaa, että terveellinen ja ravitseva välipala on tärkeä, jotta jaksaa leikkiä ja touhuta iltapäivällä, kunnes isä tai äiti tulee laittamaan ruokaa.

– Yleensä otan välipalaksi jugurttia, leipää ja maitoa, viidesluokkalainen Aku kertoo.

Perjantaina hänen välipalaleivästään tuli tavallista värikkäämpi, kun Aitoon martat pitivät toimintapistettä kodin ja koulun päivässä.

– Leivästä voi tehdä kivannäköisen: vaikka silmät kurkuista, nenä tomaatista, suu paprikasta ja tukka salaatista, Leena Keino vinkkaa.

Koulun arkeen mukava tutustua

Aitoon koulun uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan arjen taitoja. Tämä näkyi perjantaipäivässä, josta saatiin monipuolinen ja toiminnallinen kylän aktiivisten yhdistysten ansiosta. Marttojen toimintapisteellä tehtiin välipalaleipiä ja SPR:n pisteellä opeteltiin ensiaputaitoja. Palokuntarastilla harjoiteltiin alkusammutustaitoja ja liikuntasalissa pelattiin.

Lisäksi Sydän-Hämeen Lehti piti koululaistoimitusta: oppilaat kiersivät toimintapisteitä haastattelemassa lapsia ja vanhempia sekä kuvaamassa kameran ja videokameran kanssa.

Rasteja kierrettiin sekakokoonpanolla, sillä eri luokkien oppilaat sekoitettiin ryhmiin ja lisäksi mukaan liittyi vanhempia.

– On mukava päästä näkemään muita vanhempia ja myös opettajia, ettei viestinvaihto jää vain sähköpostin varaan, Markku Kotala sanoo.

Aitoon kodin ja koulun päivään osallistunut Kotala palasi koululle 17 vuoden jälkeen.

– Kiinnostaa tietää, mitä koulumaailmassa on tapahtunut. Hyvältä näyttää. Tällainen koulu on sopivan kokoinen, liikuntasalissa hauskaan pallo säkkiin -peliin tutustunut Kotala sanoo.

Myös kakkosluokkalainen Matias tykkäsi toiminnallisesta koulupäivästä.

– Koulussa voisi olla enemmän uintia, lajia harrastava Matias toivoo.

Tositilanteessa osaa, kun on harjoitellut

– Kun on harjoitellut alkusammutusta, niin osaa toimia tositilanteessakin, sanoo liekit sammuttimen kanssa taltuttanut kuudesluokkalainen Leevi.

Palokunnan alkusammutusrastilla liekkeihin ruiskutettiin harjoitustilanteessa jauheen sijaan vettä.

– Rasvapalossa ei saa missään nimessä käyttää vettä, vaan sammutuspeitettä, Noora Rantanen Aitoon VPK:sta korostaa.

Lapsia hän neuvoo hätätilanteessa soittamaan 112:een ja varoittamaan muita vaarasta. Sammuttimeen tai sammutuspeitteeseen kannattaa tarttua vasta sen jälkeen – kunhan ei vaaranna itseään.

SPR:n ensiapurastilla tutustuttiin siihen, miten hätätilanteessa voi auttaa. Aihepiiri oli Mikko Kihlströmille tuttu.

– Olen joutunut muutaman kerran elvyttämään palokunnan hälytysosastossa, hän kertoo.

Kihlströn ja Terhi Syrjänen pitivät lasten ja vanhempien yhteistä koulupäivää mukavana.

– Pääsee näkemää koulun arkea ja millaisia kavereita lapsella on, Syrjänen sanoo.

Juttu syntyi Sydän-Hämeen Lehden toimintapisteellä. Valokuvat ja video ovat oppilaiden kuvaamia.