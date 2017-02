Jaetaan taas yhdessä vastuuta toisistamme

Yhteisvastuukeräys eli lähimmäisenrakkauden kansanliike paremman maailman puolesta käynnistyy taas kynttilänpäivänä 5. helmikuuta.

Tänä vuonna Yhteisvastuukeräys haluaa muistuttaa, että jokainen ihminen on Jumalan luomana äärettömän arvokas. Suomessa keräyksellä torjutaan ihmiskauppaa. Ihmiskauppa on vakava ihmisoikeusloukkaus ja rikos, jota tapahtuu kaikkialla maailmassa ja jota on vaikea tunnistaa. Ihmiskaupan uhri voi olla kuka tahansa, harvoin merkit näkyvät ulospäin. Myös tekijä voi olla kuka vain. Ihmiskaupan muodot ovat monenlaiset; on työperäistä ihmiskauppaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, rikolliseen toimintaan, avioliittoon tai ihmisarvoa alentaviin olosuhteisiin pakottamista sekä elinkauppaa. Tekijä käyttää valta-asemaansa uhria kohtaan väärin, hyväksikäyttää toisen heikkoutta esimerkiksi uhkailemalla, väkivallalla ja alistamalla. Pelon, häpeän ja tiedonpuutteen vuoksi uhrit eivät osaa tai uskalla hakea apua.

Yhteisvastuuvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa. Keräysvaroin kehitetään tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä, vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja, tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 20 prosenttia jää Suomeen vuosittain vaihtuvaan keräyskohteeseen ja 20 prosenttia oman seurakunnan ja kirkon diakoniatoimintaan ja avustustyöhön. Tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun.

Tänä vuonna kansainvälinen työ keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen, jotta he pystyisivät rakentamaan kohtuullisen elämän, eivätkä joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi. Pakolaisleirillä asuvalle nuorelle esimerkiksi sirkuskouluun tai jalkapallojoukkueeseen pääseminen antaa mahdollisuuden purkaa energiaa hyvällä tavalla, tuo elämään iloa ja toivoa sekä vahvistaa itseluottamusta.

Keräys käynnistyy helmikuun 5. päivä ja jatkuu toukokuun alkuun asti. Keräyslupa on voimassa koko vuoden ajan, mutta aktiivisin keräyskausi ajoittuu helmi-huhtikuulle. Pälkäneen seurakunnassa järjestetään taas monia tapahtumia Yhteisvastuukeräyksen merkeissä.

Sunnuntaina keräys avataan Pälkäneen kirkossa kello 10 ja Luopioisten kirkossa kello 11 messun ja kirkkokahvien merkeissä, ja tästä kerääjät lähtevät kierroksilleen listojen ja lippaiden kanssa. Lauantaina 11.2. Pälkäneen kauppojen pihoilla on lipaskeräystempaus. Sunnuntaina helmikuun 19.päivä on perinteinen ulkoilutapahtuma Luopioisten urheilukentällä. Järjestäjäjoukko laajeni tänä vuonna Osuuspankin liittyessä vahvasti mukaan Lions Clubin, MLL:n, Luja-Lukon ja Kappeliseurakunnan kanssa samaan tiimiin. Hippo-hiihdoissa kaikki hiihtäjät palkitaan ja makkaraa, hernekeittoa, kahvia ja arpoja voi ostaa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Laskiaistiistaina 28.2. on molemmissa seurakuntataloissa perinteinen hernesoppapäivä. Yhteisvastuun teemoja pidetään esillä pitkin kevättalvea kerhoissa ja kinkereillä, ja esimerkiksi Pälkäneen Olopäivillä vierailee Jordaniassa opintomatkalla käynyt Elina Virtanen kertomassa kokemuksistaan pakolaisleiriltä.