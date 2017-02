Kultaiset suonet kruunasivat kokkikisa-annoksen

Puolentoista vuoden ajan kokkien maailmanmestaruuskilpailua varten harjoitelleella Suomen joukkueella oli ongelma vain viikko ennen H-hetkeä. Pääruokana tarjoiltaisiin Bressen kanaa parinkymmenen tuhannen euron arvoiselta vadilta, jonka oli suunnitellut Harri Koskinen. Perinteisessä reseptissä kana kypsennettiin sian virtsarakossa. Niinpä kanan päälle teetettiin lasinen kulho, joka oli puhallettu alkuperäismallin muotoon. Mutta sian virtsarakkoa muistuttavaan kulhoon tarvittiin vielä kullanvärisestä alumiinilangasta taivutellut verisuonet.

Siksi pälkäneläisen Noora Rosbergin puhelin soi ja tarjolla oli elämän tähän mennessä erikoisin työtilaus.

Kokkikisaan valmistautuvan Eero Vottosen ja Miikka Mannisen joukkue lähetti Rosbergille tarkat valokuvat annoksesta ja kattauksesta sekä hahmotelmat siitä, miten verisuonet kiemurtelisivat lasikuvun päällä.

– Kaikissa oli ’luottamuksellinen’ ja ’salassa pidettävä’ -leimat. Olen itsekin kiinnostunut ruuanlaitosta ja katsellut sen verran kokkikisoja televisiosta, että tiesin, miten tarkkaa kaikki on: paineet ovat hirveät ja otsalla kimaltelee tuskanhiki.

Mutta vähääkään empimättä Rosberg oli valmis ottamaan haasteen vastaan.

– Tajusin, että minulla olisi vain kaksi päivää aikaa väännellä koristeet ennen kuin joukkue matkaisi Lyoniin, jossa Bocuse d’Or -kilpailu järjestetään. Niinpä siinä ei oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä Helsinkiin.

Bocuse d’Or -harjoituskeittiö toimii ravintolakoulu Perhossa. Rosberg saapui paikalle samana päivänä, kun kilpailuun valmistautuva joukkue kokoontui kenraalinharjoitukseen. Se loihti kisa-annokset tarkkaan hiotussa järjestyksessä ja valmentaja Matti Jämsénin nuottien mukaan. Ympärillä hääri ruokatoimittajia ja valokuvaajia. Rosberg puolestaan ryhtyi vääntämään koristeita ja liimaamaan niitä kiinni lasikupuihin.

– Kaiken piti olla täydellistä, sillä jokaista yksityiskohtaa on hiottu puolitoista vuotta. Kupuja tehtiin kaksi siltä varalta, että toinen hajoaa rahdissa.

Kun kaikki oli valmista, Rosbergkin sai yllätyksekseen kutsun pöydän äärelle.

– Voin kertoa, että kyyneleet valuivat silmistä, kun maistoin niitä herkkuja. Saattaa olla, etten enää koskaan saa maistaa mitään niin jumalaista. Se oli aivan mieletön kokemus, Rosberg kuvaa elämänsä parasta ateriaa.

Tämänvuotisen kilpailun erikoisuus oli se, että perinteinen kala-annos oli korvattu vegaanisella lautasannoksella.

– Se tuli kyllä yllätyksenä, miten maistuva kasvisannos voikaan olla. Ja vaikka olen kasvissyöjä, niin maistoin myös kanaa. Tuollaisessa tilanteessa sitä olisi syönyt vaikka läskisoosia, hän vakuuttaa.

Vegaaniannos haastoi kokit

Pälkäneläisellä kädentaidolla kruunattu Bressen kana sekä vegaaninen alkuruoka tarjoiltiin Bocuse d’Or-kilpailun tuomaristolle viime tiistaina Lyonissa. Nappisuoritukseen yltänyt Suomen joukkue sijoittui kilpailussa kuudenneksi. Kilpailun voitti Yhdysvaltojen joukkue.

Joukkueet valitsivat kasvislautasen raaka-aineet lähes 150 ainesosan luettelosta. Lisäksi kokit saivat tuoda kotimaasta mukanaan kahta ainesosaa. Suomen joukkue haki suomalaisia, metsäisiä makuja kuusenkerkkien ja herkkutattien avulla.

Eero Vottosen loihtimassa vegaaniannoksessa oli maa-artisokkaa vanukkaana, paahdettuna, krokettina ja keksinä. Lisäksi annokseen kuului täytetty hopeasipuli, keltajuuriravioli, omenatanko etikkahyytelön kanssa ja sipulilientä.

Vegaanitehtävä haastoi kokit, sillä, kasviksia ei voinut perinteiseen tapaan kiillottaa voilla tai kastikkeen rakennetta kohentaa ranskankermalla. Suomen joukkue käytti niiden sijaan kaurakermoja.

Pääruoaksi joukkueet loihtivat oman tulkintansa klassisesta lyonilaisesta poulet aux écrevisses -annoksesta, jossa on rapukermassa haudutettua kananpoikaa jokirapujen kanssa. Suomen joukkue valitsi kuuden äyriäisvaihtoehdon listalta euroopanhummerin. Maussa tavoiteltiin kuusta, mäntyä, sientä ja katajaista savua.

Kilpailussa kokit häärivät avokeittiöissä tuhansien katsojien edessä. Kasvislautasten valmistukseen on aikaa viisi tuntia. Pääruoka tarjoillaan pitkään tuomaripöytään 35 minuuttia myöhemmin.

Suomea tuomaristossa edustanut Michelin-tason keittiömestari ja ravintoloitsija Pekka Terävä maisteli vegaaniannoksia. Tuomarit joutuvat melkoiseen makujen ilotulitukseen, sillä eteen kannetaan 12 annosta kymmenen minuutin välein.

Bocuse d’Or -viimeistelyharjoituksessa kilpailutunnelmaa kokenut Noora Rosberg palasi ainutlaatuisen Helsingin keikan jälkeen tavanomaisempien työtilausten pariin.

– Talvi on tilaustöiden sesonkiaikaa. Väännän rautalangasta erilaisia merkkipäivälahjoja ja monenlaisia muistamisia. Sen ohessa yritän ehtiä tehdä varastoa jälleenmyyjille ja kesän myyntitapahtumia varten.

Rosbergin yritys Spirraali asettui syksyllä Nuijantalolle. Talviaikaan ”rautalankamyymälä” on avoinna torstaista lauantaihin. Pidempään viikkoon palataan keväällä, kun Keltainen Talo avaa talvitauon jälkeen Nuijalla.

Bocuse d’Or -kokkikilpailu

Maailman arvostetuin kokkikilpailu, kokkien maailmanmestaruuskilpailu, joka on järjestetty Vuodesta 1987 alkaen.

Nimetty kuuluisan ranskalaisen keittiömestarin Paul Bocusen mukaan.

Finaalissa on mukana 24 maata, jotka karsittiin mukaan viimevuotisissa maanosakilpailuissa. Finaali on jaettu kahdelle päivälle.

Finaalissa on kaksi tehtävää: lautasannos ja lihavati. Tuomarit pisteyttävät annoksen maun, esillepanon, maan ominaispiirteiden käyttämisen ja keittiötyöskentelyn.

Suomi on osallistunut kilpailuun 12 kertaa vuodesta 1991 alkaen. Paras sijoitus oli Matti Jämsénin joukkueen neljäs tila vuonna 2015.

Eniten voittoja on kerännyt Ranska, jolla Bocuse-kultia on seitsemän. Pohjoismaista parhaiten on menestynyt Norja, jolla on viisi voittoa.

Tämänvuotisen kilpailun 10 parasta: 1) USA 1644, 2) Norja 1600, 3) Islanti 1581, 4) Unkari 1565, 5) Ranska 1562, 6) Suomi 1545, 7) Ruotsi 1498, 8) Australia 1456, 9) Belgia 1393, 10) Tanska 1392.