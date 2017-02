Vesi pärskyy, kun kuusi reipasta uimaria astuu altaaseen Harjutuulen vanhainkodilla. Mieli tekisi jo sukeltaa, mutta hetki pitää vielä malttaa. Uimaopettaja Reetta Heikkilä kerää alkeisryhmän lapset ympärilleen ja kertoo, mitä kaikkea on tänään luvassa.

– Alkulämmittelyn jälkeen teemme liukuja ja potkuja, ja lopuksi harjoittelemme myyräuintia. Lopuksi saatte sukeltaa aarteita altaan pohjasta, Heikkilä lupaa.

Sitten aletaan töihin. Heikkilällä on mukanaan apuohjaaja, joka varmistaa, etteivät lapset eksy altaan syvälle puolelle.

– Harjutuulen altaaseen pitää keksiä sellaisia harjoitteita, joita voi tehdä suht kapealla kaistaleella, sillä vanhainkodin allas on toiselta puolikkaaltaan melkoisen syvä. Lapsia ei voi päästää uimaan vielä niin, etteivät jalat ylety pohjaan, Heikkilä sanoo.

Altaassa polskivan 6-vuotiaan Vilin äiti Heli Hänninen katselee ryhmän menoa altaan reunalta. Hän on tyytyväinen siihen, että Pälkäneelläkin pääsee talviaikana uimakouluun, vaikkei kunnasta varsinaista uimahallia löydykään.

– Hienoa, kun ei tarvitse lähteä kauemmas uimakouluoppiin. Poikakin on ollut uimisesta tosi innostunut. Kiitos tästä kuuluu motivoivalle ja innostavalle ohjaajalle. Kiitokset myös Pälkäneen MLL:lle, joka uimakouluja järjestää, tunnit ovat vieläpä todella edullisia, Heli Hänninen kiittelee.

Ryhmiin jopa jonoa

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pälkäneen yhdistys aloitti uimakoulujen järjestämisen pitkähkön tauon jälkeen viime syksynä. Aloite uimakouluista tuli yhdistyksen jäseneltä.

– Kun tiedossamme oli sopiva uimaopettaja ja tilatkin järjestyivät vanhainkodilta, saimme syksyllä kaksi ryhmää jalkeille. Nyt keväällä ryhmiä on kolme, ja halukkaita uimareita olisi vielä jonossakin, Mia Dahl Pälkäneen MLL:stä kertoo.

Kevään alkeisuimakouluryhmät on jaettu lasten taitojen mukaisesti vielä uimataidottomien ja jo hieman uivien ja sukeltavien lasten ryhmiin. Pienimmät lapset, joilla jalat eivät vielä ylety pohjaan, pulikoivat yhdessä vanhemman kanssa. Jo syksyllä uimakoulussa käyneet jatkavat Heikkilän opissa omana jatkoryhmänään. Kevään aikana uimakoulut kokoontuvat yhteensä kymmenen kertaa keskiviikkoiltaisin.

– Tarkoitus on pitää uimakouluja jatkossakin, kun osallistujia tuntuu riittävän, Dahl miettii.

Osa-alue kerrallaan

Reetta Heikkilä kertoo, että lasten kanssa edetään kohti uimataitoa pienissä palasissa. Ensin totutellaan veteen ja harjoitellaan puhaltamaan veteen kuplia: taito on tärkeä sukeltamaan oppimisen kannalta. Kun lapsi on tottunut veteen, aletaan harjoitella ensin liukuja ja sitten potkuja. Liukuharjoittelussa tärkeää on vartalon oikea, mahdollisimman pitkäksi ojentunut asento. Liukuja harjoitellaan ojentamalla kädet suoraksi vartalon jatkoksi ja laittamalla kasvot veteen.

– Lopulta mukaan otetaan myös käsivedot. Kun osa-alueita on harjoiteltu erikseen, aletaan pikkuhiljaa yhdistellä osasia toisiinsa. Myyräuinti on usein ensimmäinen uintityyli, jonka lapset oppivat. Pyrin suunnittelemaan tunnit aina niin, että harjoitteet olisivat mahdollisimman leikinomaisia, Heikkilä kertoo.

Myyräuinti eroaa koirauinnista siten, että myyräuinnissa uimarin kasvot ovat koko ajan vedessä, kun ne koirauinnin aikana ovat vedenpinnan yläpuolella.

Tärkeä taito

Alkeisuimakoululaisten tunti on edennyt jo loppupuolelle. Kaikki sukeltavat omia aarteitaan eli altaan pohjalle uppoavia rinkuloita innokkaasti.

Puolituntisen uimahetken päätteeksi on vielä aika kokoontua loppupiiriin ja sanoa heipat.

– Uimaopettajan työssä parasta on, kun näkee, miten lapset oppivat. Viime syksyn aikana kaikki uimakoulun aloittaneet oppivat uimaan. Se oli opettajallekin paras palkinto tehdystä työstä, Heikkilä tuumaa.

Vili Hänninen päättää tämänkertaisen uimakoulunsa reippaisiin läpyihin opettajan kanssa. Kivaa oli, tästä on hyvä jatkaa taas seuraavalla kerralla.

– Uimataito on tärkeä taito etenkin Suomen oloissa, oikeastaan ihan jo turvallisuustekijä. Tuntuu mukavalta, että lapsiin satsataan, ja halukkaille löytyy harrastuksia läheltä, ihan kotikylältä, Heli Hänninen vielä lisää.