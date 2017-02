Uoma kuntoon talkootyöllä

Alkukesästä alkanut Heposalmen sillan korjausurakka on saatu siihen pisteeseen, että työmaan väki on voitu päästää talviteloille. Heponiementiellä sijaitseva vanha puusilta on purettu, ja sen tilalle on rakennettu teräspaalujen varaan perustettu betonisilta.

Uusi silta avattiin liikenteelle viime viikon lopussa, mutta työt jatkuvat vielä talven jälkeen – talvi syöksähti ensimmäisen kerran maisemiin sen verran aikaisin, että sillan päällystys- ja viimeistelytyöt jäivät odottamaan kevääseen. Niinpä uuden sillan rakentamisen ajaksi tehtyä tilapäistä kiertotiesiltaa ei purettu, koska sillalle tulee vielä käyttöä kevään töiden yhteydessä.

Urakoitsijana toimivan EN Rakennuskonsultti Oy:n Marko Kaukolan mukaan sillan viimeistelyn on määrä olla valmis ensi toukokuun loppuun mennessä. Jos kevät tulee aikaisin, antaa se mahdollisuuden saada silta valmiiksi jo ennen toukokuun loppuakin.

Pirkanmaan Ely-keskuksen Heikki Koski sanoo, että puusillan uusiminen tuli tehtäväksi sillan iän ja huonon kunnon vuoksi. Se ei kestänyt raskasta liikennettä, ja sillalle jouduttiin asettamaan kantavuusrajoituksia. Ne on saatu uuden sillan myötä poistettua.

Heposalmen sillan peruskorjaus on osa suurempaa urakkaa, johon kuuluu myös Vännin sillan uusiminen Akaassa. Koko urakan kustannukset ovat noin 700 000 euroa.

Enää ei kolise

Sillan lähistöllä asuva Pasi Mattila on tyytyväinen uuteen siltaan jo nyt, vaikka päällystys vielä uupuukin. Vanha puusilta kolisi aina, kun auto kulki sen yli, mutta uusi on täysin hiljainen. Hiljaisuuden vuoksi hän ei usko sillan silti tulleen uusituksi vaan ennemminkin Kaivannon sillalle ajatellun varareitin muodostamiseksi.

– Vanha silta oli varmaankin jo noin 50-vuotias, Mattila tuumaa.