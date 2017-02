– Kun en ole koskaan ollut missään muualla töissä, irrottautuminen olisi vaikeaa, sanoo Uotilan Leipomo Oy:n toimitusjohtaja Harri Uotila.

Viime tiistaina, 17. tammikuuta, oli hänen 60. syntymäpäivänsä. Työstä luopuminen ei vielä häämötäkään, päinvastoin, leipomo tarvitsee johtajansa kokenutta kättä. Uotila viihtyy työn ääressä, elämäntapansa ääressä.

– Vanhemmiten tulee varovaisemmaksi eikä heittäydy uudistuksiin yhtä ennakkoluulottomasti kuin nuorena. Mutta elintarvikealalla kilpailu kovenee ja jatkuva muutos ja kehittyminen ovat välttämättömiä – siinä tarvitaan nuorten kokeilunhalua mutta myös vanhan tekijän kokemukseen perustuvaa näkemystä, hän pohtii.

Pälkäneläinen leipomoyritys tuottaa nykyisin kahden ja puolen miljoonan euron vuotuisen liikevaihdon, ja tuotteiden lisäaineettomuuden mahdollistavat korkeahygieniatilat ovat uusimman teknologian mukaiset. Uotilan leipää ostetaan kaikkialla Suomessa.

Mutta johtajan pöydän takaa katselee rauhallinen, vaatimattoman ja ystävällisen oloinen mies, joka arvostaa kotoisia asioita. Hän ei välitä kertoa isoista rahoista ja menestystarinoista. Hän puhuu siitä, miten elämä on opettanut nöyräksi ja kiitolliseksi.

Lenkki leipomon ketjussa

Harri Uotila sanoo, että leipomon historia on hänen oma historiansa. Hän muistaa vielä isoäitinsä Hilma Uotilan leipomassa pyöreitä perunalimppujaan, joista koko tarina alkoi. Koulupoikana hän kiirehti suoraan koulusta pakkaamaan pikkuleipiä ja limppuja ja mitä milloinkin oli tehtävä. Joskus kaveritkin tulivat mukaan, että päästiin nopeammin potkimaan palloa tai hiihtomäkeen.

Harri Uotilaa hymyilyttää:

– Ei silloin ollut puhdasilmatiloja.

Hän oli vielä pikkupoika, kun isä Reijo Uotila sanoi:

– Harrista tulee sitten leipomon jatkaja.

Kotileipomon toisen polven yrittäjillä, Reijo ja Anneli Uotilalla, oli neljä poikaa, joista jokainen oli ahkera ja yritteliäs ja opetteli leipomohommat itsestään selvänä osana elämää. Kaikki neljä tulivat aikuistuttuaan leipomoon töihin, kuka lyhemmäksi, kuka pidemmäksi ajaksi. Mutta isä näki heistä jotain enemmän – oivalsi, että pikkumiehistä toiseksi vanhimmalla oli leipomon isännän otteet.

Kuusi täyttä vuosikymmentä on joka tapauksessa sellainen kohta, että pitää pysähtyä hetkeksi miettimään. Harri Uotilalla itsellään on neljä lasta, kaikki jo leipomon työssä kiinni. Sen tulevaisuus perheyrityksenä näyttäisi tällä hetkellä varmalta.

– Mietin kyllä toisinaan, miten tämä minun jälkeeni jatkuu. Omia lapsia tulee katsoneeksi vähän ankarammin kuin vieraita; heiltä vaatii mielessään enemmän. Mutta sen tiedän, että heidän aikansa tällä alalla tulee aivan toisenlaiseksi kuin minun aikani on ollut. Some-maailma on yksi esimerkki – minä en liiku siellä, vaikka osaankin teknisesti käyttää ohjelmia. Mutta se on minulle vieras, nuorille taas aivan luonnollinen ympäristö, Uotila kertoo.

Pälkäneellä on hyvä yrittää

Harri Uotila kiittää, että Pälkäne on leipomolle ihanteellinen paikka. Hän ei haluaisi muuttaa yritystä Kehä III:n sisäpuolelle eikä muutenkaan vaihtaisi paikkaa. Maalla on rauhallista, ja monet asiat on helpompi hoitaa kuin kaupunkien ruuhkissa ja jonoissa.

– Pälkäneellä ollaan keskellä vilkkainta Suomea – Helsinkihän esimerkiksi sijaitsee sen alueen reunalla! Joka paikkaan on kohtuullinen matka, ja valtatie kulkee vieressä. Meiltä on helppo lähteä mihin suuntaan tahansa, ja kaikki etelän isot keskukset ovat lähellä, hän pohtii.

Uotilan mukaan kunta on aina tukenut yritystä vahvasti. Pälkäneen vanha kukkovaakuna saatiin perunalimpun kylkeen jo 60-luvulla, ja Uotilan leivissä Pälkäne esiintyy edelleen aapiskukkopitäjänä.

– Ainakin meille täällä yrittäminen on tehty niin helpoksi kuin mahdollista. Nykyään täällä Iltasmäessä on meille tärkeä kunnallistekniikkakin, ja viimeksi saimme Kantokyläntielle valot. Se on hienoa, olen kiitollinen kunnalle siitä, hän sanoo.

Kovakin tie vie eteenpäin

Uotilan perhettä ei ole päästetty elämässä helpolla. Joka sukupolvi on kokenut kovat menetykset.

Harri Uotila oli vain 18-vuotias, kun hänen isänsä kuoli. Vanhimman veljen vuoro lähteä tuli vuonna 2008, vaimo Sirkku menehtyi syöpään vuonna 2011. Silloin tuntui jo, että seinä tulee eteen.

– Mitä lähempää joku otetaan, sitä kovemmin se koskee, Uotila sanoo hiljaisesti.

Surun keskellä eteen tulivat monet käytännön asiat. Koko elämä muuttui hetkessä.

– Jäin kotiin kahdestaan nuorimman lapsemme, 13-vuotiaan tyttären kanssa. Mietin, että mitä ihmettä minä tässä osaan tehdä, hän muistelee.

Kaiken kuitenkin oppi vähitellen. Elämä kantoi eteenpäin.

Harri Uotilalta itseltään leikattiin syöpä vuonna 2010. Hän on parantunut eikä mitään hoitoja ole tarvittu sen koommin.

– Olen voinut jatkaa terveen miehen elämää, mutta aina kun jotain vaivaa tulee, tulee tietysti pelkokin. Muistan, miten nuorena ihmettelin, kun vanhemmat aina puhuivat terveydestä, joka tuntui itsestään selvältä asialta. Nyt ymmärrän kyllä syyn, hän sanoo.

Nykyhetkestä kiinni

Elämän kovimmat kohdat ovat koulineet Harri Uotilan siihen, että nykyhetkestä on hyvä ottaa koppi.

– Olen viime vuosina pitänyt huolen, että minulla on vapaa-aikaa ja mahdollisuus tehdä asioita, joista nautin. Ihminen osaa harvoin nauttia siitä, mitä juuri nyt on; odottaa vain, että tulevaisuus tuo parhaat hetket. Niin mekin vaimon kanssa aina sanoimme, että sitten kun… Mutta entä jos ei sitä sitten-aikaa tulekaan? hän sanoo.

Harri Uotila on lapsesta asti ollut innokas hiihtämään. Ladut kutsuvat tänäkin talvena, ja sitten on tullut uusi harrastus, retkiluistelu, jota voi lähimmillään harrastaa kotirannassa Mallasvedellä.

– Se on mukava laji. Liikunta yleensäkin vie ajatukset pois arjesta, siinä pääsee lähelle luontoa, hän selittää.

Uotila myöntää olevansa tyypillisen suomalaismiehen tavoin kaikkiruokainen penkkiurheilun suhteen, vaikka omat suosikit pysyvät tietysti kärjessä.

– Liput hiihdon MM-kisoihin Lahteen on jo hankittuna, hän kertoo.

Ulkomailla matkustelusta hän pitää myös, ja kotimaata on tullut kierrettyä työnkin puolesta laidasta laitaan.

– Meillä on monta erilaista leipäkulttuuria. Karjalassa ruislimppu, Lapissa rieska, rannikolla makeat leivät – Suomi on kaiken muun lisäksi komea leipämaa. Ei siihen koskaan kyllästy!

Vapaa-aikaa kuluu myös lasten kanssa, vaikka he ovat jo aikuisia ja itsenäisiä.

– Pysyn aina isänä, joka huolehtii. En tiedä, huolehdinko joskus liikaakin, mutta on tärkeää, että lapset ovat läheisiä, hän sanoo.

Esikoistyttären pikkuinen poika, nyt yksivuotias, toi tullessaan paljon uutta iloa. Nyt kysytään jo vaarinkin aikaa.

– On hyvä nähdä, että elämä jatkuu aina uusissa sukupolvissa. Muistan, miten isä vähän ennen kuolemaansa tuli herätykseen ja rukoili kovasti meidän puolestamme. Hilma-mummu jo aikanaan opetti minulle iltarukouksen ja itse opetin sen omille lapsilleni. Varmaan kaikki ne rukoukset ovat kantaneet, kun kaikki on aina mennyt eteenpäin vaikeinakin aikoina, hän pohtii.