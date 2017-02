Urho Kekkonen ja nuori nainen

– Kyllä sisu liittyy muusikonkin työhön, Nuijantalon Sisua! -tapahtumassa esiintyvä Pauli Hanhiniemi sanoo.

– Minun urallani sinnikkyyttä vaadittiin eniten Perunateatterin vuosina. Välillä oli sellaisia hetkiä, joina punnittiin, onko meistä mihinkään. Siinä tarvittiin sisua, että bändi saatiin toimimaan.

Hanhiniemi perusti Perunateatterin 20 vuotta sitten, kun seitsemän albumia ja läjän rakastettuja klassikoita levyttänyt Kolmas Nainen jäi telakalle. Perunateatteri levytti kuusi albumia ja parin leffan soundtrackit. Lisäksi Hanhiniemi on levyttänyt kansanmusiikkia Hehkumo-yhtyeen kanssa.

Nuijan Sisua! -illassa Hanhiniemi ja Ville Rauhala soittavat kaikkien kolmen bändin tuotantoa akustisina versioina.

– Villellä on todella monta kokoonpanoa. Me on soiteltu harvakseltaan yhdessä varmaan viisi, kuusi vuotta. Duoa ei ole lähdetty viemään mitenkään voimaperäisesti eteenpäin, vaan tämä on meidän tapa pitää hauskaa, Hanhiniemi sanoo.

Kangasalta lähtöisin oleva basisti on pidetty ja joustava instrumenttinsa osaaja. Rauhalan kontrabasso ja Hanhiniemen akustinen kitara luovat kappaleisiin aidon, kiehtovan tunnelman.

– Me on kokeiltu joskus useammalla kitaralla, mutta palattu tähän. Se on osoittautunut toimivaksi, Hanhiniemi sanoo.

Hanhiniemi-Rauhala duon nimen perässä oleva M.A.D. on lyhenne ”melko akustisesta duosta”.

Kolmas Nainen keikkailee harvakseltaan

Kolmas Nainen palasi 15-vuotiselta levytystauolta vuonna 2009. Kaksi levyllistä uutta tuotantoa levyttänyt yhtye soittaa tänä kesänä vielä pari festarikeikkaa ja kiertää syksyllä klubeilla.

– Sen verran keikkaillaan, että bändi pysyy toimintakykyisenä. Ei me olla ajateltu, että rupeaisimme enää Kolmannen Naisen kanssa täyspäiväisesti kiertämään. Emme ole enää samanlaisessa tilanteessa kuin 20 vuotta sitten, sillä 15 vuoden tauon aikana kundit ovat ehtineet perustaa perheet ja vakiintua työelämään.

Väljän keikkatahdin ansiosta Kolmas Nainen on pysynyt verevänä ja miehistö hyvinä ystävinä. Pauli Hanhiniemi ei silti pidä mahdottomana, että Kolmas Nainen palaisi vielä studioon.

– Olen udellut (Timo) Kivikankaalta ja (Sakari) Pesolalta, olisiko heillä riffejä. Kivikangas on vihjannut, että hänellä voisi jotain ollakin. Mutta Sakari on on aina niin salaperäinen. Hän ei uhoa, ennen kuin on kättä pidempää.

Kolmannen Naisen kappaleet syntyvät usein Kivikankaan ja Pesolan demojen pohjalta.

– Kuuntelen niitä, sommittelen päälle laulumelodiat ja kirjoitan tekstit. Toisinaan rakennetta voidaan vähän muuttaa, jos tarina ei tahdo sopia formuun.

Viime vuosina Hanhiniemi kertoo kirjoittaneensa sanoja myös treenikämpällä livenä samalla kun muut ottavat biisejä haltuun.

– Se vaatii aika kovaa pokeria, mutta kaverit ovat oppineet luottamaan ja hyväksymään mun sähläämisen. Kundit tarttuvat myös mun tai Raimo (Valkaman) treeneissä esittelemiin sävellyksiin, ja viimeistelevät ne Kolmannelle Naiselle sopiviksi.

Paneelikeskustelu johdattelee illan teemaan

Pauli Hanhiniemi ja Ville Rauhala huipentavat lauantaina 1.8. kello 18 Nuijantalolla alkavan Sisua! -tapahtuman. Sisu-teemaan johdatellaan Nuijalle koottavalla valokuvanäyttelyllä sekä paneelikeskustelulla. Sisun syvimmästä olemuksesta keskustelevat pälkäneläislähtöinen Jokeri-maalivahti Riku Helenius, pälkäneläinen dramaturgi Seija Holma ja yritysvalmentaja Tapio Aaltonen. Keskustelua vetää Marketta Vaismaa ja ohjelmaa rytmittävät aitoolaisten Elina ja Eetu Järvisen musiikkiesitykset.

Sisua-tapahtuman järjestää Pälkäneen Suomalainen Nuija. Viime vuonna perustettu yhdistys elävöittää Pälkäneen keskustaa ja tuo tapahtumia Nuijanmäelle.

Nuijan tapahtuma juhlistaa tänä vuonna vietettävää Sisun juhlavuotta. Sen tunnuksena on ”Sisu alkaa sieltä, missä sinnikkyys loppuu”.

– Minusta sisu ei ole minkään kansan ominaisuus, vaan se johtuu pohjoisista olosuhteista, joissa elämme. Minä ajattelen, että sisukkuutta esiintyy Skandinaviasta Siperiaan saakka. Sitä on vaadittu, jotta selviämme pitkästä ja kylmästä talvesta, Pauli Hanhiniemi pohtii illan teemaa.