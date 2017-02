Kuntorata kerää kiitosta

Luopioisten Leijonat olivat lokakuun kuukausikokouksessaan huojentunein mielin, sillä tämän vuoden suurponnistus on saatettu lähes loppuun. Viime viikolla vietiin paikoilleen kuntoradan taukopaikoille järeät pöydät ja penkit. Jäljellä on vielä ensi keväälle ajoittuvat kuntoiluvälineiden hankinnat sekä opastaulujen toteutus.

Luopioisten kuntorata on Pälkäneen kunnan ja Luopioisten Leijonien yhteinen projekti, josta Leijonien osuudeksi kehkeytyi yli tuhannen työtunnin puristus, johon osallistui talkootyövoimaa myös Ollin Atleeteista ja Sydänhämeen Eläkeläisistä. Vaikka suurin työ on ohi, Leijonia odottaa kuitenkin taloudellisesti tiukka talvi ennen kuin kaikki kuntorataan liittyvät laskut on maksettu ja ELY-keskuksen tukirahat saatu tilille.

Leijonat ovat tyytyväisiä siihen, että kuntoratahanke on otettu hyvin vastaan. Kuntoratatöissä työskentelevät talkoolaiset ovat voineet omin silmin todeta, että radalla on todella vilkasta ja monipuolista käyttöä. Alueella liikkuu eri-ikäisiä kuntoilijoita, retkeilijöitä, marjastajia, koiraihmisiä, maastopyöräilijöitä ja muuten vain uteliaita.

Radan kunnostus on jo poikimassa alueen monikäyttöisyyttä entisestään lisäävän liitokiekkoradan, jonka toteuttaa uusi yhdistys nimeltä Tupenpurijat ry.

Kuukausikokouksessa kuntoratahankkeen vetäjä Raimo Giren sai Vuoden Leijona -patsaan tunnustuksena kuntorataprojektin eteen tehdystä työstä.

Katse tulevaan

Luopioisten Leijonien kokouksessa oli mukana myös Jari Kemppainen Pälkäneen Leijonista. Hän toimii meneillään olevalla toimintakaudella Kangasalan ja Pälkäneen alueella toimivan kahdeksan klubin koordinoivana puheenjohtajana. Hän ihaili Luopioisten klubin kokouspaikan loistavia puitteita Aitoon Koulutuskeskuksessa. Hän on vieraillut alueen klubien kokouksissa ja pannut merkille molempien Pälkäneellä toimivien klubien aktiivisuuden ja yhteishengen, joka näkyy hyvänä esikuvana myös alueen muille klubeille.

Tänä vuonna 40-vuotisjuhliaan viettävään klubiin otettiin kuukausikokouksessa myös uusi jäsen, Pertti Ventoniemi. Hän on Hyvinkään seudulta Luopioisiin muuttanut henkilö, jolla on juuria leijonatoimintaan, sillä hänen isänsä on ollut aikoinaan aloittamassa leijonatoimintaa Jokelassa.

Ensi vuosi tuo tullessaan vakiintunutta toimintaa, jonka puitteissa klubi rentoutuu ja ottaa etäisyyttä tämän vuoden ponnistuksiin. Tulossa on totuttuun tapaan nappulahiihdot, laituritalkoita, osallistuminen kirkkovenesoutuun ja vuoden Liikuttajan valinta. Projektitoiminta kuitenkin kiehtoo, ja suunnitteilla on jo uuden laiturin toteutus Luopioisten rantakeskukseen.

Ensi kesän huipennus on kuitenkin kuntoradan avajaiset kesäkuussa. Avajaiset tuovat kuntoradan alueelle, Luopioisten Liikuntapuistoon, kokonaisen Suomi 100-vuotisjuhlaan liittyvän tapahtumakirjon.