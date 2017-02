Luopioinen–Pohja tie korjataan ensi kesänä

Sadat autoilijat sotkivat vajaat viisi vuotta sitten autonsa, kun Luopioisten, Rautajärven ja Pohjan välillä tehty asvaltin paikkaus epäonnistui. Rankkasateessa lasketuista päällysteistä irtosi bitumia autojen pelteihin.

Murenevien paikkojen päälle on tehty uusia paikkoja joka vuosi. Osa niistäkin on pettänyt, ja tie on vaarallisen reikäinen.

Maantielle 322 saatiin rahaa korjausvelkapaketissa, kun hallitus varasi vuosi sitten 600 miljoonaa euroa lisärahaa liikenneväylien korjauksiin vuosina 2016–2018. Summasta hieman yli puolet käytetään tiekorjauksiin. Luopioisten ja Pohjan välinen tieosuus on ohjelmassa tänä vuonna.

Tiellä liikkuu paljon raskasta liikennettä. Pohjan ja Rautajärven välillä joka kymmenes auto on rekka tai kuorma-auto. Tien painaumat ja heitot vaurioittavat kuljetuskalustoa.

Rautajärveläiset ovat toivoneet, että tien kunnostuksen yhteydessä saataisiin suojatiet kylän keskustaan, johon on muutaman viime vuoden aikana auennut uusia kauppoja ja yrityksiä. Muun muassa kyläkauppa ja kuntosali ovat tuoneet kulkijoita tien laidoille sekä tien ylittäjiä.

Kyläläisten yhteydenottoihin vastannut toiminnanohjauspäällikkö Janne Lintilä ELY-keskuksesta lupailee, että Rautajärven liittymää ja liikenteenjakajaa uusitaan niin, että kevyelle liikenteelle saataisiin risteykseen ylityspaikka. Lisäksi Kyynärön suuntaan pyritään rakentamaan reunakivillä erotettu piennarlevennyspätkä.

ELY-keskus on myös laatimassa parantamissuunnitelmaa Rautajärven ja Kyynärön väliselle tielle, mutta se ei kuulu korjausvelkainvestointeihin ja odottaa siksi vielä rahoitustaan. Samassa yhteydessä selvitetään, mahtuisiko tiealueelle piennarlevennys risteyksestä Rautahoville saakka. Levennys lisäisi koululaisten ja muiden jalankulkijoiden turvallisuutta vilkkaan rekkaliikenteen seassa.