Helposti läheltä

Tampereella Raholassa työssä käyvän Pia Itkosen matkan varrelle osuu monta isoa markettia. Useasti käy niin, että hän päivän päätteeksi kotiin ajaessaan ohittaa ne yksi toisensa perään ja hoitaa lopulta kauppa-asiansa Nikkilässä Pakkalassa. Omassa lähikaupassaan, helposti ja nopeasti.

– Kun menee johonkin isompaan kauppaan, niin siellä on meetwurstiakin viisi hyllymetriä. Mukavampi, kun on vähemmän, mistä valita. Täällä on niin kotoisaa, Salmentakana asuva Itkonen kehuu kyläkaupan tunnelmaa.

– Usein tulee poikettua vielä tähän, vaikka olisin jo käynyt muualla, hän lisää.

Pienessä kaupassa asioimisen nopeutta kehuu myös samalla kylällä asuva, ystävä ja melkein naapuri Tiina Saari.

-Tähän on helppo tulla, kun ei enää töiden jälkeen jaksa lähteä isoihin kauppoihin pyörimään. Täältä saa kaiken, M-kaupan bonustakin.

Toiveet täyttyvät

Viikon takaisella iltakauppareissulla Tiina Saari keräsi kärryynsä ainakin maitoa, sämpylää evääksi, hedelmiä ja pojilleen iltapalaksi siipiä. Jo samana aamuna kertaalleen kaupassa käynyt, nyt sairaslomalla oleva Pia Itkonen osti aiemmin unohtamaansa juustoraastetta.

-Jos kaipaa jotakin erityistä, niin sitä tilataan tänne seuraavaksi päiväksi, naiset kiittelevät ohi kaupan perusvalikoiman menevien toiveiden täyttämistä.

-Täällä saa vinkkejäkin. Marko kaivoi kysyessäni esiin poikani pyytämän sipsipussin, jota kotona toivottiin, ja josta en ollut kuullut kuin nimen aikaisemmin. Juttelin pata-leivän teko-ohjeesta tuossa kassalla ja sain kaikki sen tekoon liittyvät aineet siltä istumalta. Siihen taikinaan vielä lisätään tämä nyt noutamani juustoraaste, joka aamulla jäi, Itkonen kertoo.

Tiina Saari tietää kertoa omalle kohdalleen osuneen esimerkin henkilökunnan palvelualttiuden ulottumisesta myös kaupan seinien ulkopuolelle.

-Viime kesänä kädessä oli jännetuppitulehdus. Sillä ei voinut kantaa mitään. Ritva sitten sanoi, että minä kannan kopat autolle. Ei tuollaista palvelua saa isoista kaupoista, ei siellä kassalta voi lähteä käymään välillä ulkona.

Myös asiakkaat auttavat toisiaan.

-Minulla kun oli jalka paketissa ja kuljin kepeillä, niin miehet heti tuossa oven vieressä sanoivat, että sinulla on väärän mittaiset kepit. He säätivät niille oikean pituuden ja availivat ovia, Pia Itkonen kehuu herrasmiehiä.

Tuntemattomat tervehtivät

Kyläkauppa toimii myös kohtaamispaikkana, jossa asiakkaat vaihtavat kuulumisia henkilökunnan ja toisten asiakkaiden kanssa. Kotoisuus ja hyvä fiilis ovat Salmentaan naisten mieleen.

– Minä käyn täällä työnkin puolesta silloin, kun Nikkilä osuu jakelureitin varrelle. Vaikka en tiedä kasvoilta tuttujen asiakkaiden nimiä, niin silti tervehditään, kun täällä nähdään, postinjakajana työskentelevä Tiina Saari kuvaa ilahduttavaa käytäntöä.

-Kaupasta on tullut minulle myös kavereiden tapaamispaikka. Elämä on niin kiireistä, on työ, perhe ja koira, ettei kavereita oikein ehdi lähteä muualle näkemään.

Pia Itkonen täydentää kaupan sosiaalista merkitystä sanomalla, että hän näkee Tampereen työkuvioista tuttuja kasvoja myös Nikkilässä. Naisille jo kyläkauppaan ajettavat matkat antavat mahdollisuuden kuulumisten vaihtoon.

-Monesti soitan Pialle, kun olen lähdössä Pakkalaan, että tarvitsetko kaupasta jotakin vai lähdetkö itse mukaan samalla kyydillä.

Itkosen Vantaalla työskentelevälle miehelle Nikkilässä käynti on yksi ohjelmanumero silloin, kun hän on kotona Salmentakana.

-Sieltä se tulee kymmenen kilometrin päästä, nappaa tuosta yhden kahvin ja polttaa ulkona yhden sikarin, Pia-vaimo tietää.