Kevyesti keskellä metsää

– Se vaan jäi päälle. Syksy tuli ja lumi tuli maahan, mutta se pyöräily jäi päälle. Nykyajan urheiluvarusteetkin mahdollistavat tämän. Itselläni on ollut vain takaraivossa ne lapsuusajan toppatakit ja se järkyttävä hien määrä. Sitten sitä huomasi itsekin ettei tämä ole mahdotonta, kuusi vuotta talvipyöräilyä aktiivisesti harrastanut Juha Gylling kuvailee.

38-vuotiaalle Gyllingille kertyy ajokilometrejä talvesta riippuen noin 1000–2000 kilometriä. Hänelle talvipyöräily on enimmäkseen kuntoilua, mutta siinä on myös hänen omien sanojensa mukaan ripaus elämäntapaakin.

– Peruslenkkini pituus on noin 15–50 kilometriä ja pyöräilen tunnista kolmeen tuntiin. Riippuen tietysti millainen keli on ja minkälainen lumivastus on. Ajan myös työmatkojani pyörällä.

Tampereen pyöräilyseura Kaupin Kanuunoiden riveissä pyöräilevä Gylling ei pelkää jäätä eikä lunta, sillä talvipyöräily on turvallista. Hän kuvailee, että pyörällä ajaminen talvella on sama asia kuin autolla ajaminen. Lumi, jää ja pimeys tuovat omat haasteensa.

– Kun on pyörän tangossa, ei pidä olettaa liikaa, että kyllähän toi minut nyt näkee. Autoilijat eivätkä ihmiset eivät ole tottunut talvella ajatukseen, että nyt tuolla menee se pyörä. Kesällä se on luontevampaa ajatella niin. On myös ensiarvoisen tärkeää, että aina pyöräiltäessä ovat päässä kypärä, varusteissa heijastimet ja valot edessä ja takana, Gylling korostaa.

Paljon hienoja pyöräilypolkuja

Gylling opastaa, että vasta-alkajan on turvallisinta aloittaa talvipyöräileminen pyöräteiltä. Kun pyöräily alkaa sujua, voi siirtyä reiteille missä koiranulkoiluttajat menevät, sillä ne kävelytiet pysyvät hyvässä kunnossa.

On hyvä muistaa myös, että talvipyöräily on kesäpyöräilyä raskaampaa, sillä kelit ovat haasteellisempia ja vaikuttavat suoritukseen.

– Kangasalla kulkee hienoja polkuja muun muassa, kun menee Vesaniemestä kohti Huutijärven uimarantaa harjun pohjoispuolelta, ja kun Kirkolta lähtee Ranta-Koivistoon sitä luontopolkua, mikä menee rantaa myöden pohjoispuolelle. Tosi hienoja polkuja kulkee myös, kun pyöräilee Pälkäneen suuntaan reittiä Mobilia, Vehoniemi, Aapiskukko.

Gylling ajaa maastopyörällä ja suosittelee sitä myös aloittelijalle, koska se on helppo ja huoltovapaampi pyörä ja siihen löytyy monia eri levyisiä nastarenkaita.

– Kun panostaa varusteisiin, niin tästä hommasta nauttii, Gylling kiteyttää.