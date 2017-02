Pikkolan kenttä poistuu käytöstä

Pallopelit ja hiihtämiset ovat Pikkolan kentällä ohi ensi viikonlopun jälkeen Kangasalla. Finnentien ja Lahdentien välissä sijaitseva pallokenttä ja sen yhteydessä ollut pysäköintialue poistuvat käytöstä, kun alueelle tulevan ammattioppilaitoksen rakennustyöt käynnistyvät.

Bussilinjojen 41 ja 46 linja-autopysäkki siirtyy nykyisen pysäköintialueen itälaitaan.

Pikkolan kentän korvaamiseksi lukion vieressä sijaitsevaa kenttää laajennetaan ja Finnentien eteläpuolelle rakennetaan uusi tapahtumakenttä, jonka rakennustyöt ovat jo käynnissä. Tapahtumakentän on määrä valmistua kesäkuun loppuun mennessä. Lukion kenttä on käytössä lukuvuoden loppuun asti, mutta kesällä ja syksyllä kenttä on laajennustöiden vuoksi poissa käytöstä kolmisen kuukautta.

Kangasalan kunta on jalkapalloilijoiden iloksi kohentamassa kenttätilannetta kunnassa rakentamalla tekonurmikentän tänä vuonna Suoraman urheilukentälle.

Noin 600 oppilasta vetävän koulurakennuksen on arvioitu valmistuvan keväällä 2018 ja olevan käyttökunnossa koulujen alkaessa saman vuoden elokuussa.