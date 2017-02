Tarjolla kaksi miesroolia

Eläkeliiton ihailtavan toimeliaan, yli 700 jäsenen Sydänhämeen yhdistyksen 10-vuotisjuhlassa Sappeenvuoren suvinäyttämöllä 30.6. toiminnanjohtaja Jukka Salminen piti tarkkaan seuranneelle, arvostavalle, täyden katsomon varttuneelle kuulijakunnalle monin tavoin ansiokkaan, loistavan juhlapuheen. Se sisälsi hyvää tekevää, sydämellistä huumoria. Koskettavia virkkeitä jaksamisesta, elämän rajallisuudestakin. Lohdun, rohkaisun, toivon ja ilon sanomaa. Menneidenkin polvien mietteitä, viisauksia viljellen.

Ääntämisensä oli erittäin selkeää, vailla lukemattomien nykypuhujain kiusallisia änkytyksiä, samojen sanojen toistoja ynnä muita muoti-örinöitä. Kun hän parin vuoden kuluttua vapaiden kansalaisten kaartiin liittyy, sangen on suotavaa, että hän ryhtyy kansalaisia puheiden pidossa ympäri maan valmentamaan.

Hyviä ajatuksia muiltakin puhujilta kuultiin, kesäteatterinäytelmässäkin. Valittakoon Sappeeseenkin vastedes kuitenkin huomattavasti viksumpia kappaleita. Pullo-Puttosia saman sorttisine, ihmisarvonsa kadottaneine kavereineen lähes joka kylässä päivittäin nähdään. Monissa kodeissa salattuja surkimuksia, masentavia murheita ja rumia riesoja riittää.

Tuotakoon tästä lähtien joka kesä näytille vain ihmiskuntaa ylösrakentavia, katsojain ja kuulijain sieluja myönteisesti liikuttavia esityksiä lukuisine, mieliinpainamisen arvoisine elämänviisauksineen. Juominaan vain koivun mahlaa, kokkelipiimää ja mustikkamehua!

Illan annista muuan helmi: ”Sua on mukava nährä, kun soot niin komiast rapistunnu. Mitä se yks kolo komiassa haittaa. Jokainen kukka on muistutus paratiisista. Yksikin ystävä on tae hyvästä elämästä. Onni on hiljainen vieras. Sut ko näkkee, seon kun leipää söis. Keppi völjys koreuden tähden. Elämän korkeakoulu on kaiken kansan yliopisto. Asenne ratkaisee, koemmeko toimemme, työmme, olemassa olomme, elämämme arvokkaana, mielekkäänä. Päättelemmekö lasin olevan pahasti vajaa vaiko peräti puoliks täynnä. Ei se niin mene, ettei se jotenkin mene.”

Järjestäjiä illasta kiittäen

Mikko Kiio