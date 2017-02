Kukkian mittapiste

Kalastajat ovat puhuneet verkkojen nuhjaantumisesta jo vuosikausia, mutta viimeistään viime kesän sinileväkukinnot herättivät ihmiset. Kukkia on rehevöitymässä.

Monesti rehevöitymisen syyksi on arveltu Luopioisten keskuspuhdistamoa. Tämän osuus Kukkian kokonaiskuormituksesta on kuitenkin hyvin pieni, prosenttien luokkaa.

Suurin syy lahtien rehevöitymiselle on laskuojien kautta valuvat kiintoaines ja ravinteet. Myös rantakiinteistöiltä tulevalla hajakuormituksella on oma osuutensa asiassa.

Huoli järvestä on yhteinen niin kesäasukkaille, kunnan johdolle kuin ELY-keskuksen viranhaltijoillekin.

– Huoli on olemassa ja järvet sekä niiden puhtaus ovat meille olennaisia asioita. Vapaa-ajan asukkaat ovat kuntamme elinvoimaisuudelle tärkeitä, Pälkäneen kunnanjohtaja Janita Koivisto sanoo.

Freshabit-hanke torjuu rehevöitymistä

Hämeenlinnassa sijaitseva Vanajavesikeskus on yksi Suomen suurinta EU-rahoitteista Life-hanketta, Freshabitia toteuttavista tahoista.

– Pirkanmaan ELY-keskukselta saimme vinkin, että Kukkia kannattaisi ottaa meidän hankkeeseemme yhdeksi kohdejärveksi, hankekoordinaattori Eeva Einola kertoo.

Kukkialla hankkeen tärkeimpiä toimia ovat kosteikkojen ja laskeutusaltaiden suunnittelu ja toteutus.

– Nämä pidättävät kiintoainesta ja ravinteita, jolloin ne eivät päädy järveen, Einola selittää.

Toinen Kukkialla toteutettavaksi suunniteltu toimenpide on kasvillisuuden niitto. Tätä suunnitellaan kesällä 2017, ja toteutusta on kaavailtu kahdelle seuraavalle kesälle.

– Meihin kannattaa olla yhteydessä, jos suunnittelee oman rantansa niittoa, Einola sanoo.

Kukkialla niittotyöt on suunniteltava tarkkaan, sillä alue on Natura 2000 -aluetta ja alueella sijaitsevat ainoat ormio-kasvin esiintymisalueet Suomessa.

Kukkianvirran kunnostus puhuttaa

Rehevöitymisen lisäksi Kukkian ranta-asukkaat kokevat haittaa vedenpinnan korkeuden suuresta vaihtelusta kesän aikana. Tähän epäillään yleisesti syyksi Kukkianvirralla 1990-luvulla tehtyä kalataloudellista kunnostusta, joka ei täyttänyt alkuperäistä tarkoitustaan.

Kukkianvirran kunnostaminen uudelleen on ollut puheena pitkään. Toteutus on kuitenkin jäänyt odottamaan, sillä todennäköisesti hanke vaatisi vesilain mukaisen luvan. Vaikean lupaprosessin pelossa kukaan ei ole toistaiseksi uskaltanut ottaa hanketta vastuulleen.

Luvan hakijana voisi olla jokin taho, joka pystyisi kantamaan vastuun hankkeesta mahdollisesti vuosia kestävän prosessin ajan.

– Tällainen voisi olla esimerkiksi yhteisen vesialueen osakaskunta, rantakiinteistön omistaja tai vesioikeudellinen yhteisö. Jos kyse on yleisen edun vaatimasta hankkeesta, myös valtion viranomainen tai kunta voisi tulla kyseeseen luvanhakijana. Tämä yleinen etu tarkoittaisi lähinnä luonnonsuojelua, vesioikeuden asiantuntija Niko Soininen Itä-Suomen yliopistosta kertoo.

Vesioikeudellisessa yhteisössä jäseniä olisivat kaikki luvanhakijat sekä yhteisöön vapaaehtoisesti liittyvät hyödynsaajat. Yhteisössä hankkeen kustannukset jaetaan lähtökohtaisesti hankkeesta saatavan hyödyn mukaisesti.

Mitä ranta-asukas voi tehdä?

Kukkia on suosittu kesämökkijärvi; sen rannoilla on noin 1500 kesäasuntoa. Määrä on suuri ja siksi ranta-asutuksella on merkitystä myös järven kuormituksen kannalta.

Jätevesien puhdistaminen sekä puhdistetun jäteveden johtaminen ja imeyttäminen riittävän kauaksi rannasta on ensisijainen toimenpide. Kaikki pesu- ja huuhteluvedet tulisi imeyttää maaperään eikä laskea järveen. Tuskin kukaan enää nykyisin tiskaa rantavedessä tai huuhtelee hiustenpesuaineita järveen.

Rehevöitynyttä rantaa voi mahdollisesti myös ruopata tai niittää. Toimenpide edellyttää luontoarvojen selvittämistä ja ilmoituksen tekemistä ELY-keskukseen hyvissä ajoin. Yli 500 kuution ruoppaukset tarvitsevat aluehallintoviraston luvan.

Järven vedenkorkeuden vaihteluja voi tasata vain Kukkianvirralla tehtävillä toimenpiteillä. Ne taas edellyttävät huolellista suunnittelua ja vaikutusten arviointia niin maatalouteen kuin järven luontoarvoihinkin.

Suojeluyhdistys: Kukkianvirran kunnostus viimeisteltävä suunnitelman mukaiseksi

Kukkianvirran kunnostus perustui Hauhon reitin uittosäännön kumoamiseen ja siihen liittyvään Länsi-Suomen vesioikeuden päätökseen. Suunnitelmassa puhutaan ”tavoitteeseen päästävän entisöimällä kohteet lähelle ns. luonnontilaa”, mutta toteutus on jotakin muuta. Alkuperäiseen, luonnontilaiseen virtaan ei ole taatusti kuulunut syväväylää, mutta jossakinhan sen on pakko näkyä, jos virrasta poistetaan 1000 kuutiota maa-ainesta, kuten uittoperkauksissa vuosina 1949–50 tehtiin.

Alkuperäiseen tilanteeseen tuskin lienee enää paluuta, mutta luvan- ja suunnitelman mukaiseen toki sentään. Toteutuksen epäonnistumisen ovat viranomaisetkin myöntäneet ja ovat mm. teettäneet konsultilla asiaa käsittelevän selvityksen, jonka mukaan ”virrassa voidaan tehdä maisemallista kunnostusta (esimerkiksi madaltaa ja kaventaa veneväylää), mutta kalataloudellisia perusteita kunnostukseen ei oikein ole”. Suunnitelmasta poikkeavan toteutuksen pohjalta on siis arvioitu, että suunnitelmaa noudattamallakaan ei tavoitetta saavutettaisi, ja siksi asian on annettu vain olla?

Me Kukkian Suojeluyhdistyksessä lähdemme siitä, että toteutus on viimeisteltävä tarkoin suunnitelman mukaiseksi, mihin suojeluyhdistys on valmis lähtemään mukaan konkreettisen hankkeen muodossa ja sijoittamaan hankkeeseen kaikki liikenevät varansa. Lisäksi ilmeisesti Pälkäneen kunta lähtee mukaan. Osan rahoituksesta tulemme anomaan Pirkanmaan ELY-keskukselta, josta on parhaillaan haettavissa erilaisiin vesistöhankkeisiin liittyviä avustuksia. Ainakin hankkeemme täyttää paremmin kuin hyvin avustukselle asetetut kriteerit, mm. ”palvelee laajaa käyttäjäjoukkoa”, ”parantaa järven virkistyskäyttöä” ja ”kysymyksessä on aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen” (Sic!). Tarkoituksenmukaisesti ja oikein kohdistettuna tarvittavat panostuksetkin jäävät varsin vähäisiksi.

Kunnostuksen viimeistelyä on kyseenalaistettu väittämällä sen vaikuttavan järven pinnankorkeuksiin ja vaativan siten uuden luvan, vaikka toisaalta on väitetty, että nykyisellä ylisyvällä väylälläkään ei ole niihin mitään vaikutusta. Konsultin selvityskin laskee ”kunnostuksen kunnostuksen” vaikuttavan korkeuksiin milli-, ei senttimetrejä. Suunnitelmaa laadittaessakin on jo varmaan tarkkaan arvioitu hankkeen vaikutukset kaikkien tekijöiden, myös järven pinnankorkeuksien kannalta. Koska hankkeessamme halutaan ainoastaan saattaa Kukkianvirta vastaamaan kunnostussuunnitelmaa, jolla on jo lupa, ei myöskään mitään uutta lupaa tarvita.

Hannu Uusikartano

Kukkian Suojeluyhdistys ry