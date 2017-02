Mikä on korjausrakentajan vastuu?

Suuri osa rakentajista Pirkanmaallakin on varmaan tunnollisia ja ajattelee myös asiakastaan. Mutta entä jos näin ei ole? Jos rakentaja alkaa sovitun työn, purkaa vanhaa ja jättää kaiken levälleen. Käy työmaalla joskus tunnin, joskus toisen.

On toukokuu, yrittäjä lähettää kustannusarvion, kattoremontti alkaa, mutta hidastuu kaiken aikaa. Rannalla mökillään aikaa viettävä haluaisi saunoa, uida ja hoitaa terveyttään. Kesä kuluu, mutta sauna on aina vain remontissa, tukipylväät nojaavat seinää vasten, katto notkuu. Puhuminen ei auta, työ etenee auttamattoman hitaasti. Työtä tehdään tunti pari päivässä. Laskuja kyllä satelee ja epätoivoissaan tilaaja maksaa niitä toivoessaan edes joskus pääsevänsä saunomaan. Yrittäjä vie tarvikkeita muualle, sillä hänellä ilmeisesti on tärkeämpiä projekteja kuin pieni kattoremontti. Ja kesää kuluu, tukipylväät nojaavat seinään ja rakennus notkuu. Vammainen perheenjäsen ei pääse saunomaan.

On syksy ja työ edelleen kesken, kustannusarviossa luvattuja töitä tekemättä. Kuukausien jälkeen tulee vielä yksi lasku, jonka tilaaja katsoo aiheettomaksi, vaatii korvauksia kohtuuttomista viivästyksistä ja virheistä. On jo marraskuu, sauna on kärsinyt, katto ei ole kunnolla paikallaan ja ovi aukeaa huonosti. Sisäpuolelta puuttuu listoja ja muuta. Yrittäjä laittaa uuden isomman laskun ja sen perintään. Kuluttaja katsoo aiheettomaksi ja reklamoi. Perintätoimisto on vaiti.

Vuosi vaihtuu, sitten tulee lakimiestoimistolta kirje. Summa on kasvanut moninkertaiseksi ja uhataan oikeustoimilla. Mitä kuluttaja voi tehdä? Onko tuttua vai onko tämä ainutkertainen tapaus?

Leena Niemi