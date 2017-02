Kiekkokoulu veti ennätyksellisen osallistujamäärän

Vuosina 2002 ja 2003 syntyneille ei joukkuetta ole saatu jalkeille, mutta Kisa-Eaglesin joukkuelistaus on silti vaikuttava. Toimintaa pyöritetään vuosina 2004–10 syntyneiden joukkueissa, ja vanhemmissa junioreissa joukkueet löytyvät niin C-, B- kuin A-junioreistakin. Näiden lisäksi pyörii astetta kevyempi viisi–kymmenenvuotiaiden Kiekkokoulu, jossa on mukana nyt ennätyksellisen suuri 40 lapsen ryhmä.

– Noin 190 juniorin ja näiden kiekkokoululaisten lisäksi meillä on aikuisten edustus- ja harrastejoukkueissa lähes 50 pelaajaa. Hiljalleen pois hävinnyttä naisten joukkuetta ei enää tälle kaudelle saatu kasaan, kertoo Kisa-Eaglesin valmennuspäällikkö Akseli Aalto.

Aallon mukaan seuralla olisi kiinnostusta kasvattaa harrastajamääriä edelleen. Vaikka monissa ikäluokissa onkin tilaa, suurin pullonkaula toiminnan kasvattamiselle on jäähallin vuorojen rajallisuus. Pitkään jäissä ollut suunnitelma tekojään rakentamisesta hallin kupeeseen saa Aallolta lämpimän kannatuksen; Eagles harjoittelee nykyisin myös Orivedellä ja Pälkäneen tekojäällä.

– Hallissa on monia osakkaita, ja uskon, että saamme kyllä tällä hetkellä hallista lähes kaikki vuorot, jotka vain voimme saada. Olisi silti erittäin hieno asia, jos tähän viereen tulisi toinen jää. Se veisi viimeiset esteet seuran kasvamiselta, ja ulkojäillä on myös huipputärkeä vaikutus pelaajien kehittymisen kannalta.

Itse jäähallia Aalto pitää yhtenä lähiseudun parhaista. Etenkin kaukalo ja jää ovat huippukunnossa, ja valmennuspäällikkö näkeekin tarvetta lähinnä muutamalle uudelle puku- ja kuivauskopille.

Vaikka arki pyöriikin seurassa hyvin, arvioi Aalto jääkiekkojaoston kärsivän ohjaajapulasta noin kahden luistimilla pysyvän ja lasten kanssa toimeen tulevan käsiparin verran. Ihmiset arvottavat vapaa-aikansa eri tavalla kuin takavuosina, eikä vapaaehtoispuuhiin tai talkootöihin innostuta lähtemään. Aalto uskaltautuukin antamaan synninpäästön julkisuudessa välillä puutteellisesta osaamisestaan parjatuiksi tuleville ”isävalmentajille”.

– Mikään seuratoiminta ei pyörisi ilman heitä, ja uskon, että he ovat kuitenkin aina sydämellään hommassa mukana. C-junioreista eteenpäin meillä ei kuitenkaan ole vastuuvalmentajana isävalmentajia.

Verenmaku suussa ei C-junioreissakaan silti pelata. Kisa-Eaglesissa halutaan tarjota laadukasta mutta astetta kevyempää toimintaa kuin Tampereen suurseuroissa, joiden kanssa kangasalalaiset eivät edes halua lähteä kilpailemaan samoista sarjasijoituksista.

Ilveksen kanssa kangasalalaisseura on tehnyt yhteistyötä jo vuosien ajan.

– Olemme vaihtoehto heille, jotka eivät siellä pääse tai halua eteenpäin, ja meiltä voi puolestaan päästä kokeilemaan Ilveksessä. Sinne ei ole kuitenkaan mikään kiire ennen 12 ikävuotta – paras ajankohta on omasta mielestäni siinä C- tai D-juniorivaiheessa 14–15-vuotiaana.

Osana yhteistyötä Kangasalan Kisa-Eaglesin 12-vuotiaiden joukkue on jo useana vuonna saanut kutsun Yhdysvaltoihin New York Islandersin järjestämään kiekkoturnaukseen The Lighthouse Tournamentiin. Niin tänäkin vuonna: ikimuistoisella reissulla Ilveksen pelipaidoissa pelanneet kangasalalaisjuniorit suuntasivat New Yorkiin tammikuun puolivälissä.