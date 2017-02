MLL muisti uusia vauvoja lahjapusseilla

– Mikäs se tämä on? Näinkö tämä laitetaan käteen? Yrjö Hagrén kyselee Kukkiakodon oleskelutilassa.

Vieressä istuva vaimo Vieno Hagrén hypistelee ja tutkailee jo omaa muhviaan kovaa vauhtia.

– Kovin tuntuu lämpimältä ja mukavalta. Minullakin kun on tämä käsi leikattu, niin hypistelymuhvi lämmittää sitä mukavasti, Yrjö jatkaa juttua.

Vaimoaan Kukkiakodolle katsomaan tulleen Yrjön kädessä on yksi uunituoreista hypistelymuhveista, jotka Kukkian Kädentaitajat lahjoitti vanhainkodin asukkaille perjantaina. Asukkaiden iloksi vietiin yhteensä 15 värikästä ja käsintehtyä muhvia. Osa on tehty villasta, osa puuvillasta ja yksi akryylista. Koristeina on käytetty muun muassa virkattuja kukkia ja erilaisia nauhoja.

– Näitä oli ilo tehdä – tuli oikein innostus tehdä aina vain lisää ja lisää. On hienoa nähdä, kuinka innoissaan asukkaat ottivat lahjoituksen vastaan. Miehetkin olivat ihan täpinöissään ja kyselivät paljon. Mukava nähdä, kuinka tekemämme muhvit päätyvät ihan oikeasti käyttöön ja iloa tuomaan, Suvi Simola Kukkian Kädentaitajista sanoo.

Hypistelymuhvin langat, muodot ja koristeet paitsi aktivoivat tuntoaistia myös antavat virikkeitä näköaistin kautta. Muhvin voi tehdä neulomalla, virkkaamalla tai ompelemalla. Pohjan tekee muutamassa tunnissa, mutta koristeiden tekeminen ja kiinnittäminen ottavat oman aikansa. Simola arvioi, että yksi muhvi valmistuu parissa illassa.

– Koristeet ja muhvin sisällä olevat nauhat, joita voi hypistellä sormin, pitää kiinnittää siten, että ne myös pysyvät ja kestävät pitkänkin hypistelyn. Parissa nyt lahjoitetussa muhvissa on käytetty koristeen pohjana maitotölkistä napattua muovikorkkia. Näin koristeen keskusta nousee hieman korkeammalle ja siihen tulee kolmiulotteisuutta, Simola kertoo.

Kestävyyden lisäksi tärkeää on, että muhvi on pestävä. Muhvit tehdäänkin useimmiten langasta, jonka voi huoletta pestä koneessa.

Aktivoi ja rauhoittaa

Hypistelymuhvi on alun perin kehitelty muistisairaille vanhuksille sekä levottomille ADHD-lapsille. Se antaa käsille tekemistä, rauhoittaa, palauttaa mieleen muistoja ja aktivoi. Muutamalla Kukkiakodon asukkaalla oli hypistelymuhvi omasta takaa jo ennen paikallisten kädentaitajien lahjoitusta.

– Ne sopivat erityisen hyvin paitsi muistisairaille myös reumaatikoille, sairaanhoitaja Sisko Lindroos Kukkiakodosta mainitsee.

Kädentaitajien väki sai idean hypistelymuhvien teosta kun muhvit nousivat valtakunnalliseksi puheenaiheeksi joitakin kuukausia sitten. Aikaisemmin käsityöaktiivit ovat lahjoittaneet itse tekemänsä ongintapeiton Luopioisten Kirkonkylän koululle.

– Vastaavia tempauksia tehdään varmasti jatkossakin. Meille voikin vinkata sopivista lahjoituskohteista ja aiheista, jos sellaisia sattuu olemaan mielessä, Simola sanoo.