Vähän aurausta, paljon suolausta

Tämä talvi on ollut hyvin vaihteleva sään suhteen. On ollut nollakeli tiellä, mutta myös pikkupakkasta. Se tässä onkin ihmetyttänyt, että kun on kuiva pakkaskeli – siis normaali talvikeli – niin kiireesti on pitänyt suolaa kylvää esimerkiksi valtatiellä 12.

Sitten kura lentää ja autot ruostuvat. Eikö järjen käyttö ole sallittua tässäkin asiassa? Hillitkää sitä suolan kylvämistä. Parannusta odotetaan.

Vieressä istunut