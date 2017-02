Iso-Street pistetään uuteen uskoon kauden päätteeksi

Sappeen Aatelissa perinne ja nykypäivä kulkevat rinta rinnan. Olohuoneiden pöytälevyt ovat huviloita vuokraavien Virve ja Juha-Pekka Toukolan oman talon kattoremontin jäljiltä ylimääräisiksi jääneistä, yli 100-vuotiaista lankuista tehtyjä. Valaistuksessa taas iso osa on takorautavalaisimilla, jotka on suunniteltu juuri näitä rakennuksia varten. Vanhan pälkäneläisen ladon laudat koristavat puolestaan kahden uusimman huvilan, Ritarin ja Linnanneidon, oleskeluhuoneen seiniä.

– Katselimme joskus yhden ravintolan puolisermejä, joissa oli käytetty vanhahtavan näköistä lautaa mielenkiintoisella tavalla. Painoimme idean mieleemme, ja pääsimme hyödyntämään sitä kahdessa viimeksi valmistuneessa huvilassa omalla tavallamme, Virve Toukola sanoo.

Moderni tyyli kulkee yllättävänkin sopuisasti kaiken perinteisen rinnalla: isot televisiot, tyylikkäät laatat, datatykit, isot aina lämpimät kuumavesialtaat ja viinikaapit tuovat huviloille monen matkailijan kaipaamaa luksusta.

– Olemme varustelleet mökit omien kokemuksiemme pohjalta. Plussapuolet on otettu mukaan ja kaikki huonoiksi kokemamme ratkaisut on jätetty pois. Esimerkiksi makuuhuoneissa pidin tärkeänä sitä, ettei sinne tarvitse kiivetä mitään kiikkeriä tikkaita pitkin ahtaaseen tilaan, vaan että makuuhuoneetkin ovat avaria ja sängyissä on mukava nukkua, Virve Toukola linjaa.

Kolme vuokrattavaa huvilaa

Sahalahdella Toukolan tilaa pyörittävät Toukolat olivat suunnitelleet mökin tai huvilan rakentamista vuokrakäyttöön jo pidempään. Alusta asti mökin sijainti laskettelukeskuksen tuntumassa tuntui hyvältä ratkaisulta. Kun Sappeen Matkailukeskuksesta tuli viitisen vuotta sitten tontti myyntiin, Toukolat kiinnostuivat heti. Huipulla laskettelurinteiden välittömässä läheisyydessä sijaitseva tontti ehdittiin jo myydä toiselle taholle, mutta Toukolat saivat ostaa osan siitä itselleen. Tuolle tontille nousi pariskunnan vuokrahuviloista ensimmäinen, Sappeen Aateli, vuonna 2012.

Omistajapariskunta halusi, että huvila taipuu moneksi. Niinpä suunnittelu tehtiin alusta asti sillä periaatteella, että siellä viihtyvät niin perheet, yritysvieraat kuin kaveriporukatkin. Isoimmassa Sappeen Aatelissa pidetään jopa 30 hengen juhlia. Siellä on vietetty monet kymppiset ja jopa pienet häätkin.

– Yritysvieraita varten meillä on datatykki ja isot pöydät, jotka tekevät suunnittelupalaverit ja muut kokoukset mahdollisiksi. Perheitä taas on ajateltu lapsiystävällisessä varustelutasossa ja muun muassa siinä, että portaikoissa on lapsiportit. Kaveriporukat arvostavat usein eniten viinikaappia ja tilavaa, aina lämmintä paljua, Virve Toukola luettelee.

Kolme vuotta sitten Toukolat hankkivat lopputontinkin omistukseensa, ja sille nousi kaksi huvilaa, Ritari ja Linnanneito.

Yhteistyö pelaa hyvin

Virve Toukola on koulutukseltaan rakennustekniikan diplomi-insinööri ja oli vahvasti mukana rakentamisen suunnittelussa ja ohjauksessa. Hän naurahtaa olevansa siitä rasittava vaimo, että hän on kiinnostunut normaaleista naisista poiketen pinnan lisäksi aina myös siitä, mitä rakenteet ovat syöneet.

– Kaikki huvilamme on rakennettu puusta puukuitueristeillä ja hengittävillä materiaaleilla ilman tiiviitä muovikalvoja. Päälämmönlähteenä ovat ilmavesilämpöpumput ja Aatelissa lisäksi aurinkopaneelit. Myös aina lämpimät paljut lämpenevät tällä järjestelmällä. Lämminvesivaraajat ovat niin suuret, että viimeinenkin suihkuttelija pääsee takuuvarmasti lämpimään suihkuun, Toukola mainitsee.

Nainen kiittelee huviloita rakentaneita ja suunnitelleita tahoja hyvästä yhteistyöstä. Ammattitaitoinen väki osasi toteuttaa naisen ideat käytäntöön asti.

– He onnistuivat nappaamaan ideoistamme olennaisimmat asiat ja veivät käytännön toteutuksen maaliin asti. Kiitoksia siis muun muassa Pirkanmaan Talotaitajille ja pälkäneläiselle Juha Lattuselle, Toukola mainitsee.

Kesällä 2014 valmistuneet Ritarin ja Linnanneidon suunnitteli tamperelainen arkkitehti Maija Tolmunen. Huvilat eivät ole toistensa kopioita, vaikka ne muistuttavatkin paljon toisiaan. Pohjapiirros on kummassakin omanlaisensa.

– Linnanneito sopii huviloista ehkä kaikkein parhaiten lapsiperheelle, Virve Toukola miettii.

Sappeen Aatelin kaikkia huviloita on varattu koko ajan hyvin. Viikonloput kesä- ja talviaikaan ovat lähes aina varattuja. Syksyllä on yleensä hiljaisinta, mutta esimerkiksi viime viikolla, koulujen syysloman aikaan, kaikissa huviloissa oli asiakkaita. Pikkujouluajan myynti on juuri vilkastunut, ja talven myyntikin jo alkanut.

– Kun suunnittelimme huviloita, saimme matkailukeskuksen väeltä selvää viestiä siitä, että nimenomaan isommille mökeille on alueella tarvetta. Niinpä kaikki huvilamme ovat tilavia ja niihin jokaiseen mahtuu vähintään kaksitoista henkilöä yöpymään, Aateliin jopa kuusitoista. Yhteistyö matkailukeskuksen väen kanssa on toiminut koko ajan todella hyvin, Toukola kiittelee.

Elämyksiä asiakkaille

Broilerin kasvatusta, peltoviljelyä ja maatalouskoneurakointia harjoittavalle AgriToukolalle huviloiden vuokraaminen täydentää tilan muuta toimintaa.

– Vuokraustoiminta työllistää ehkä vähän enemmän kuin olimme ajatelleet, sillä haluamme, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ja paikat aina hyvässä kunnossa ja siistejä.

On tavallista, että Virve Toukola tulee Sappeeseen hoitamaan vain jonkin pienen asian, mutta huomaa yhtäkkiä olleensa paikalla jo monta tuntia.

– Siinä mielessä onkin hyvä, että asumme tässä lähellä, joten pääsemme tarvittaessa nopeasti paikan päälle, jos tulee jokin akuutti tilanne.