Jäähallin kanssa varttuneet

– Antti Tuiskun ”Sata salamaa” soi meillä jäähallin pukukopissa aina voiton jälkeen, naureskelevat Jesse Öhrling, Joonas Salo ja Riku Rintamäki.

”Boombastic”-kappaleesta väännetty smurffiversio ”Pattismurffi” saattoi olla vastaavanlainen sisäpiirin herkku talvella 1996–97, mutta sitähän kolmikko ei tietenkään osaa sanoa. Kaikki kolme olivat nimittäin tuolloin hädin tuskin syntyneet – ja Kangasalan jäähalli juuri valmistunut.

Ensimmäiset luistimenpiirtonsa jäähallin jäälle Öhrling ja Rintamäki vetelivät lähellä vuosituhannen vaihdetta kolmen–neljän vanhoina luistelukoulussa. Pystyssä pysymistä oli kaukalossa avittamassa tuoli, ja mailan virkaa toimitti parinsadan euron hiilikuitutikun sijaan rullalle kääritty sanomalehti.

– Sen jälkeen en olekaan täältä oikein pois päässyt, Rintamäki hymähtää.

Salo liittyi samaan joukkueeseen kuusivuotiaana, ja sittemmin heille on tullut tutuksi paitsi toistensa seura myös jäähalli. Nykyisin Eaglesin A-nuorissa pelaavat vatialalaiset tulevat harjoituksiin kolmesti viikossa. Yhdellä kertaa hallilla kuluu aikaa nelisen tuntia, ja päälle tulevat viikoittaiset pelit, jotka vievät päivästä vielä isomman siivun.

– Kyllähän tämän hallin tuntee ihan läpikotaisin – ja ainoa, mikä on muuttunut vuosien varrella, taitaa olla suihku, Salo tuumaa.

Monia halleja pelireissuillaan kolunneiden nuortenmiesten mielestä puitteissa ei Kangasalan jäähallissa ole juurikaan valittamista.

– Onhan tämä hyvä halli. Pukukopit ovat riittävän isoja, täällä on tankoja varustehenkareita varten ja hallin yleiskunto on aika hyvä. Kaukalon ja jään kunto ovat hyviä – joissakin halleissa on ollut kanaverkot pleksien paikalla, Rintamäki summaa.

Jäähallin ikätoverit Öhrling, Rintamäki ja Salo toivovat lähes yhteen ääneen, että nyt 20-vuotias halli elää ja voi hyvin silloinkin A-junioreiden päästessä ikään, jolloin oman jälkikasvun tuominen luistelukouluun tulee ajankohtaiseksi.

Harrastajamääristä he eivät usko homman kiikastavan; eri ikäluokkia viilettää Eaglesin harjoituksissa enemmän kuin 2000-luvun alkuvuosina.