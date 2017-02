Kalarosvo päivystää jään alla

”Toi sun kuvas on yks kalarosvo.” Tämän lausahduksen seurauksena pilkkijäiden alla ui tänä päivänä Kalarosvoksi ristittyjä tasapainopilkkejä.

Kalarosvon takana olevalle pälkäneläiselle Tommi Joensuulle kalastus on elämäntapa. Joensuu on ollut pilkkireissuilla mukana pienestä pitäen ja on sanojensa mukaan ollut lapsi, jonka takapuoli on pesty pilkkiavannossa.

Nykyään Joensuu ei talvisin jäälle ehdi, sillä hänen aikansa kuluu Kalarosvon tasapainopilkkien eli kuvien valmistamiseen.

– Ihmiset eivät käsitä sitä, että yhden kuvan tekemiseen saattaa mennä 5–10 tuntia, Joensuu sanoo.

Jos varsinainen kalastaminen on kuulunut miehen elämään aina, niin samoin on kuulunut myös kalastusvehkeiden tekeminen. Tasapainopilkin uudempaa ja hieman kehittyneempää versiota hän on valmistanut viiden vuoden ajan.

– Minulla oli aina ollut haaveena tehdä vielä joskus kunnollinen kuva. Viitisen vuotta sitten tuli sellainen hetki, että minun oli mahdollista keskittyä asiaan kaksi kuukautta. Lukittauduin verstaaseen ja olin siellä puolitoista kuukautta, Joensuu kertoo.

– Se on tässä touhussa ainoa vaihtoehto, mikäli tuollaisen kuvan haluaa tehdä ja päästä tuollaiseen lopputulokseen. Siihen täytyy käyttää järjetön määrä aikaa.

Iso kala ei katsele viuhtomista

Kalarosvon tasapainopilkkien pääkalastuskohde ovat niin sanotut isot ahvenet eli vähintään puolen kilon kyrmyniskat. Aivan tarkkaan ottaen Kalarosvon kuvat ovat kevennettyjä tasapainopilkkejä, jotka soveltuvat juuri isojen kalojen pyyntiin. Näin ollen kevennetyt ”tasurit” ovat jo kooltaan suurempia kuin keventämättömät.

Kun pienempikokoisen saaliin pyytämiseen tarkoitetut tasapainopilkit valetaan lyijystä tai muusta vastaavasta metallista, täytyy isoja kuvia keventää jollakin materiaalilla. Tällöin kuvan uinti vedessä hidastuu eikä iso kuva ole onkiessa liian raskas.

Kevennettyjen kuvien myötä myös pilkkimistapa on muuttunut.

– Kun ennen pilkillä viuhdottiin kauheasti, niin kevennettyjä tasureita pidetään paikallaan. Sitä ei oikeastaan tarvitse liikuttaa, vaan riittää, että kuva on kalan näköinen, Joensuu kertoo.

Nykyään isoa kalaa tavoittelevan pilkkijän varusteisiin kuuluu kaikuluotain, joka on yksi avain halutun saaliin saamiseen.

Kaikuluotaimen avulla on opittu ymmärtämään ison kalan erilaista käyttäytymistä. Käytännössä kuvaa uitetaan vain silloin, kun kaiun näytöllä ei näy mitään. Sitten, kun siihen ilmestyy jotain, niin ei tehdä enää mitään isoja liikkeitä.

– Hyvin usein riittää se, kun kuvan laskee kalan pään päälle, niin se nappaa siihen kiinni. Jos kuvaa alkaa viuhtoa, niin iso kala häipyy.

Tyylipuhdasta käsityötä

Kevennettyjen tasapainopilkkien valmistajia on Joensuun mukaan Suomessa kymmenkunta. Kuvia valmistetaan etupäässä pienyrityksissä ja harrastepohjalta, kuten Joensuu itsekin.

Tekemisessään Joensuu luottaa täydelliseen käsityöhön, ja kuvat syntyvät aina alusta loppuun asti itse. Mies muun muassa nylkee pikkukaloista nahat, joita hän käyttää joidenkin kuvien pintamateriaalina.

– Olen varmaan viimeinen jääräpää, joka vielä oikeasti tekee kaiken käsin. Moni on alkanut tehdä kuvia muovista. En ole lähtenyt siihen ollenkaan, koska pidän näpertämisestä.

Kuvan valmistusprosessi alkaa lyijyrungon valamisesta, viilaamisesta ja käsittelemisestä. Tämän jälkeen rungon ympärille liimataan puunpalaset, jotka Joensuu sitten veistää käsin muotoonsa. Kuva saa pintaansa myös useita kymmeniä kerroksia lakkaa ja tietenkin myös värityksen. Pikkuhiljaa kuva alkaa useiden työvaiheiden jälkeen muotoutua valmiiksi tositoimia varten.

Työskentelyssä pitää myös olla tarkkana muun muassa ilmatilan pölyttömyyden suhteen. Yksi lakkauskertojen välissä lakkaan lentänyt hiukkanen pilaa kuvan, ja työ on aloitettava alusta.

Värit ovat ikuinen haaste

Valmistusprosessissa niin sanottu tuotekehitys ja maalaaminen vievät Kalarosvon isän mukaan eniten työtunteja. Jos epätoivonhetki iskee, niin se useimmiten iskee juuri maalaamisessa. Tommi Joensuu kuvailee itseään kuitenkin sitkeäksi.

– Kaiken muun pystyy harjoittelemaan ja tekemään, mutta sitten maalaus on se loputon asia, jossa ei ole koskaan hyvä. Se on minulle ikuinen haaste, että saan värit oikeiksi.

Kalat näkevät maailman väreissä, ja Joensuu kertoo evällisten olevan joskus väreistä jopa hyvin tarkkoja. Jotkut kuvat saavat pintaansa luomuvärityksen, jolla pyritään pääsemään mahdollisimman lähelle oikean kalan sävyjä.

Pinnan alla värimaailma kuitenkin muuttuu toisenlaiseksi.

– Punainen väri häviää täällä puolentoista metrin paikkeilla pois. Siitä huolimatta kala ottaa joskus syvälläkin punaiseen kiinni.

Asiaa on Joensuun mukaan tutkittu rapakon toisella puolella, ja hän on myös itse hakenut kyseisestä osoitteesta oppia. Loppujen lopuksi kokemus on kuitenkin tässä asiassa valttia.

– Erivärisiä versioita pitää nähdä paljon, ja kuvaa vaihdetaan aina päivän mittaan. Sitten, kun on monet kerrat käynyt, niin ajan kanssa oppii tietämään, mitä kuvia milläkin järvellä käyttää.

Maalaamiseen Joensuu käyttää uistinmaaleja ja lisäksi hän saattaa lisätä sekaan jauhemaista väripigmenttiä. Oikean sävyn etsinnässä tyyli on vapaa, ja askartelukaupat ovat monen vaappu-uistinrakentajan paratiisi.

– Tilasin juuri rakennekynsiin tarkoitettua pigmenttiä. Pitää aina kokeilla kaikkea, että saako siten hyvän sävyn aikaiseksi, Joensuu toteaa naurahtaen.

Kaikki ovat alan ihmisiä

Kun Tommi Joensuu itse ehtii verstaaltaan pilkille, mukaan lähtevät myös omatekemät Kalarosvo-kuvat. Jatkuva uuden kehittäminen takaa sen, että muiden kuvien seuraamiselle ei liikene aikaa.

Uutta kuvaa pukkaa tälläkin hetkellä, sillä kahden vuoden kehittely ja rakentaminen alkaa olla loppusuoralla.

Ensimmäistä omalla kuvallaan saatua saalista Joensuu ei muista, koska kalareissuja on kertynyt vyölle jo niin suuri määrä. Mieleen jääneeseen kokemukseen miehellä on sen sijaan vastaus heti valmiina.

– Kaikki aina kysyvät, että mikä on paras hetki kalassa, niin sanon, että seuraava kerta.

Vaikka Joensuu kuvailee tasuripilkintää hieman normaalipilkkiä haastavammaksi touhuksi ja ehkäpä ”äijäpilkiksi”, niin miehen varsinainen viesti on selvä – kun uskoa riittää, niin minkä tahansa näköisellä kuvalla ja vermeillä saa kalaa.

– Kaikki, jotka käyvät kalassa, ovat alan ihmisiä. Toiset käyvät enemmän ja toiset vähemmän. En ole koskaan väheksynyt mitään, koska kaikilla pilkeillä saa kalaa, maksoivat ne sitten markan tai satasen. Mutta, kun lajiin hurahtaa, niin tämä ryöstäytyy jossain vaiheessa käsistä, kuten näkyy.