Matkahuolto Nikkilän kaupalle

Pakkalan kyläkaupan palveluvalikoima täydentyi hiljattain, kun kaupasta tuli Matkahuollon toimipiste. Matkahuollon tulo Nikkilän kaupalle lyhensi merkittävästi paketteja lähettävien ja niitä noutavien asiakkaiden kuljettavia matkoja.

– Pakkalan postinumeroalueella asuvat hakivat ennen pakettinsa Aitoon Siwasta ja keskustan postinumeroalueella asuvat Huutijärven Siwasta.

– Noudettava paketti ei tule automaattisesti meille, jos asiakas haluaa hakea sen jostakin muualta, M-kauppias Marko Nikkilä kuvaa palvelun joustavuutta.

Erityisen iloisia Matkahuollon tulosta Pakkalaan ovat olleet ne nettiostoksia tekevät ihmiset, jotka hankkivat tuotteita Zalandosta. Tuo verkkokauppa lähettää paketit ainoastaan Matkahuollon kautta.

Kaupan henkilökunta on runsaan kuukauden ajan hoitanut Matkahuollon pakettiliikennettä.

– Joka päivä tulee ja lähtee paketteja. Itse suosittelen asiakkaita käyttämään Matkahuoltoa. Se kuljettaa paketit nopeasti oikeisiin osoitteisiin, Marko Nikkilä tietää kokemuksensa perusteella.

Paketti kasassa

Nikkilästä on totuttu hakemaan ruokakaupan oheispalveluita jo pitkään. Asiamiesposti on toiminut kaupalla Marko Nikkilän sanoin jo iankaiken.

– Olimme sillä saralla ihan ensimmäisiä. Postipalvelut tulivat meille, kun postikonttori lähti Pakkalasta. Oliko se joskus 1990-luvun alussa, mies miettii.

Noin vuosi sitten Nikkilästä tuli Veikkauksen toimipiste. Kysymykseen, minkä uuden aluevaltauksen kyläkauppa seuraavaksi tekee, kauppias ei vastaa suunnitelmien kertomisella.

– Paketti alkaa olla kasassa. Koitetaan hoitaa ne kunnialla, mitä nyt on.

Kaupan eteistiloissa toimiva ja kesäaikaan ulos terassille levittäytyvä kahvila on suosittu kohtaamispaikka. Siihen, montako kupillista kahvia päivässä menee, ei kauppias osaa heittää arviota.

-Tuntuu, että uutta kahvi keitetään koko ajan, hän kuvaa.

-Kahvilan pidolla ei varsinaisesti tavoitella tuottoa. Se on lisäpalvelu kyläläisille, Marko Nikkilä sanoo yhteisestä olohuoneesta, joka tarjoaa luettavaksi myös pinon tuoreita sanomalehtiä.

Ennen yhdeksää

Tiistaisena aamuna kyläkauppias Marko Nikkilä on päästänyt ensimmäiset kahvittelijat sisälle jo kohta kahdeksan jälkeen, vaikka kaupan ulkoseinään liimatut tekstit ilmoittavat kaupan avautuvan vasta yhdeksältä.

– Olivat oven kahvassa kiinni. Tulee avattua, kauppias perustelee tapaansa.

Asiakkaat ovat arvelleet, että jos kauppa avautuisi jo kahdeksalta, sisälle tulijoita olisi oven takana meilkein tuntia aiemmin. Kauppias on tästä asiasta samaa mieltä.

Kahvit ja pullat ovat aikaisillekin tulijoille jo valmiina. Aamulla varhain, omien sanojensa mukaan ajoissa työmaalleen tullut kauppias on hoitanut rutiinitehtäviä kuten esimerkiksi päivittänyt hevi-puolen ja leipähyllyt sekä tehnyt tilaukset.

– Kun nuo pakolliset hommat on tehty, niin sitten alkaa kuormien purku ja hyllyjen täyttö.

Työmaaltaan Nikkilä lähtee iltapäivällä ehtiäkseen kuljetella tyttäriään harrastuksiin. Kauppa työllistää hänen lisäkseen kaksi kokopäiväistä työntekijää ja yhden tuuraajan.

Rästityöt tekemättä

Kyläkauppa on nyt palvellut ensimmäistä talvea illasta pidennetyillä aukioloajoilla. Meneillään oleva kokeilujakso on jo tähän mennessä osoittanut, että asiakkaiden toiveiden mukaiset lisätunnit illoille ovat tulleet jäädäkseen. Sen verran hyvin kävijöitä on niinä aikoina riittänyt.

Vuodesta 2002 Pakkalan kaupassa täyspäiväisesti työskennellyt, nyt M-ketjuun kuuluva Marko Nikkilä ajattelee joka kerta syksyn tullen ehtivänsä tehdä talven aikana rästitöitä.

– Huhtikuulla huomaa, ettei ehtinyt tehdä niistä ainuttakaan.

– Ei ole hiljaista hetkeä, hän luonnehtii talvikuukausia.