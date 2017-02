Moderneja ikoneja Puolasta, Skotlannista, Ukrainasta ja Suomesta

Kangasalan Galleria Art Villa Armaassa on syyskuun puoliväliin saakka esillä Kirsi Sutisen öljyväritöitä, Riitta Puiston valokuvia ja Riitta Mäkelän akvarelleja. ”Kuumaa ja kylmää” -näyttely tarjoaa monipuolista katseltavaa taiteen ystäville.

Jokaisen taiteilijan teoksille on varattu oma huoneensa. Kirsti Sutisen tasokkaat öljyvärityöt hurmaavat katsojan yksinkertaisuudellaan.

Sutinen käy Italiassa maalausreissuilla ja saa sieltä inspiraatiota töihinsä. Etenkin suuri maalaus nimeltä Sininen on herättänyt ihmisissä erilaisia reaktioita ja huomioita.

– Toiset näkevät taulussa seisovat hahmon, toiset taas istuvan. Jotkut ovat nähneet miehen kasvot, maljakon tai ikkunan. Tässä työssä tulee hyvin esiin katsojan omat tunteet ja ajatukset, Galleria Art Villa Armaan omistaja Auli Tikkala kertoo.

Riitta Puiston luonto- ja eläinkuvat puhuvat luonnon monipuolisuuden puolesta. Valokuvat ovat värimaailmaltaan muokkaamattomia, mutta niitä on saatettu tarpeen vaatiessa rajata.

Puistolta on esillä valokuvia niin perhosista kuin luonnonilmiöistäkin. Perhosia hän on käynyt kuvaamassa myös ulkomailla. Esimerkiksi värikäsperhoskuva on otettu reissussa.

– Riitta oli ryhmämatkalla ja huomasi mäen rinteessä perhosia. Hän lähti kiipeämään ja opas huusi hänen peräänsä, että tulisi pian pois, sillä mäellä oli myös varaaneja. Riitta ei ollut kuulevinaankaan ja otti silloin tämän kuvan, Tikkala esittelee.

Kuvien yhteydessä olevat pienet runot ovat syntyneet siinä hetkessä. Auli Tikkala sanookin Riitan olevan monilahjakkuus.

– Hän on vaatimaton, mutta erittäin taitava.

Viimeisessä huoneessa on esillä Riitta Mäkelän maalauksia. Hän aloitti maalauksen 15 vuotta sitten käymällä Pirkkalassa aikuisten nelivuotisen kuvataidekoulun.

Eniten Mäkelä nauttii akvarellitöiden tekemisestä. Viime keväänä hän teki useita akryylitöitä kotinsa pihapiirissä. Suurin osa näyttelyn töistä syntyi juhannuksen aikoihin samoissa maisemissa.

Elokuussa avannut Kuumaa ja kylmää -näyttely on vetänyt hyvin kävijöitä. Tänä vuonna avataan vielä uusi näyttely ja tarjolla on myös ikoni- ja akvarellimaalauskurssi. Auli Tikkala kertoo myös ensi vuoden olevan jo näyttelyiden osalta varattu. Galleristi pyrkii monipuolistamaan myös patikki- ja tekstiilitaiteen saralle.

Taidenäyttely Kuumaa ja kylmää 18.9. asti Villa Armaassa (Armas Branderin katu 8, Pikonlinna). Avoinna ke–pe klo 16–19 ja la–su klo 12–18.