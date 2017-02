Kymppitiistain suosio säilyy

Lapset liikkuvat liian vähän. Elämäntapasairaudet uhkaavat ruutujen äärelle jämähtäneitä nuoria. Liikunnasta ei synny terveellistä elämäntapaa, koska sitä ei opita harrastamaan lapsesta alkaen ja perheiden kesken.

Myös vanhemmat liikkuvat liian vähän. Vaikka lapset harrastaisivat aktiivisesti, vanhemmat jäävät helposti autonkuljettajiksi.

Ei ole helppo löytää lajeja, joita voi harrastaa koko perheen voimin. Vaikka isä saisi elämyksiä maantiepyörälenkistä vesisateessa, perässä läähättävät lapset eivät välttämättä saa siitä läpi elämän kantavaa liikuntakipinää.

Sappeessa tiedetään, että laskettelusta tulee helposti perhettä yhdistävä harrastus. Monesti suurin palo rinteisiin on lapsilla. Myös vanhemmat saavat rinnepäivistä paljon irti, kun vain hyppäävät suksille rohkeasti.

– Jokainen oppii laskettelemaan, jos on valmis lähtemään hiihtokouluun ja tekemään hieman töitä, Sappeen toimitusjohtaja Jouko Poukkanen sanoo.

Hiihtokoulun kautta lajista pääsee nauttimaan nopeammin. Myös lapset lähtevät hiihtokouluun mielellään, koska perustaidot hankittuaan pääsee nopeammin isompiin rinteisiin.

Kilpailu vapaa-ajasta kiristynyt

Rinteiden raikkaassa ulkoilmassa vietetyn päivän jälkeen mieli on virkeämpi. Tällaiset kokemukset aktivoivat liikkumaan muutenkin. Hauskojen laskettelukokemusten jälkeen lapset saa helpommin esimerkiksi vaellusretkelle. Reissu laavulle makkaran paistoon on pikkuväelle mielikuvitusta ruokkiva seikkailu.

Kirkkaassa kevätauringossa lähtemisen kynnys on matala. Mutta miten perheet saataisiin liikkeelle myös harmaina päivinä?

– Me olemme perhematkailukohde, ja meillä pitää olla riittävän houkuttelevaa tekemistä joka säässä, Jouko Poukkanen sanoo.

Muun muassa talvinen alppiseikkailu ja kesän alamäkipyöräradoille tehty lasten baana ovat osoittaneet, että koko perheelle sopivista suorituspaikoista tulee nopeasti suosittuja. Matkailualuetta kehitetään perheet edellä ja rinteissä järjestetään paljon perhetapahtumia.

Kilpailu perheiden vapaa-ajasta on kiristynyt, sillä sisätiloihin on syntynyt uusia aktiviteetteja, joissa leikitään, kiipeillään ja pompitaan. Sappee pyrkii saamaan perheet myös ulos yhdessä.

Huippuhetkiä jaetaan somessa

Sappeen matkailualue rakentaa puitteita perhettä yhdistäville ulkoiluelämyksille. Esimerkiksi rinteiden äärellä ja vaelluspolkujen varrella olevat laavut ovat tärkeitä. Niiden tulille perheet kokoontuvat kertaamaan päivän kohokohtia ja vertaamaan kännykkävideoita ja -kuvia.

Yhteisöllisyys elää myös verkossa. Siksi Sappee on ollut alusta alkaen aktiivisesti mukana netissä ja sosiaalisessa mediassa.

– Ensimmäiset nettisivut tehtiin 1990-luvulla ensimmäisten hiihtokeskusten joukossa. Sen jälkeen on jatkuvasti pitänyt miettiä, mikä on tulevaisuuden kanava, jossa meidän pitää näkyä. Kun on ajoissa mukana uudessa välineessä, siellä saa näkyvyyttä ja osuutta, joka palkitaan asiakkaan lähtöpäätöksellä, Jouko Poukkanen sanoo.

Sosiaalisen median erityispiirre on se, että asiakkaat jakavat elämyksiä muille harrastajille ja levittävät samalla myös sanaa Sappeesta.

Sosiaalisen median ansiosta Sappeen riemut seuraavat entistä tehokkaammin mukana kotiin, kun päivän huippuhetkiä jaetaan ja kerrataan kavereiden kanssa. Se innostaa lähtemään rinteeseen uudelleen

– Meidän haaste on saada asiakas tulemaan ensimmäisen kerran ja sitten kasvattaa kokeilijoista harrastajia. Ostopäätös on helpointa tehdä kivan hiihtopäivän jälkeen. Silloin laskettelun hauskuus on vielä mielessä, mutta kotona tietotulva ja muut mahdollisuudet saavat sen helposti hautautumaan mielestä, Jouko Poukkanen sanoo.