Liukas lukio

Suuret ikäluokat ovat tulleet riemuylioppilasikään. Tänä keväänä on kulunut 50 vuotta siitä, kun 64 Kangasalan yhteiskoulun abiturienttia sai valkolakkinsa. Niinpä joukko tuolloisia luokkatovereita päätti kokoontua tapaamaan toisiaan. Koulu hyväksyi ilomielin suunnitelmamme juhlia nykyisen lukion lakkiaisten yhteydessä. Juhlakutsuun vastasi myöntävästi noin puolet lukioaikaisista luokkatovereistamme.

Riemuylioppilasjuhla on kaksipäiväinen. Perjantaina 3. kesäkuuta on hartaushetki Kangasalan kirkossa, sen jälkeen laskemme kukat edesmenneiden luokkatovereiden muistoksi sekä juomme kirkkokahvit. Mukaan on tulossa myös useita opettajiamme. Seuraavana päivänä lauantaina osallistumme lakkiaisjuhlaan lukiolla. Ennen juhlaa alun kolmattakymmentä meistä promovoidaan riemuylioppilaiksi.

Tilaisuudessa luovutetaan myös riemuylioppilaiden lahjoittama stipendi tämän kevään ylioppilaalle erityisestä luokkahengen vaalimisesta. Lukiolta siirrytään Pirtille Kangasalan Kesän avaukseen. Lauantain iltapäivä on varattu lukioon tai Kangasala-taloon tutustumiseen. Iltajuhlaa vietämme paikallisessa ravintolassa.

Meidän luokka – eikä suotta

Monet meistä eivät ole tavanneet toisiaan sitten lukioaikojen. Muistelemista siis riittää, ja yhdessä se on antoisampaa. Riemuylioppilasjuhlinnan täydennykseksi ja muistojamme virkistämään toimitamme kuvapainotteisen Meidän luokka – eikä suotta -juhlakirjan. Siinä valotetaan kouluaikojamme aina vuodesta 1958, jolloin aloitimme opiskelun Kangasalan yhteiskoulussa. Kirja valmistuu loppuvuodesta.

Juhlatoimikunnan puolesta

Marja Ikäläinen

Jorma Pokkinen

Lasse Mattila