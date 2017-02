Vatialan koulu saatetaan purkaa

KU-68:n edustusjoukkue valmistautuu alkavaan pykälää – ellei jopa kahta – vakavammalla ilmeellä kuin naapuriseura SB Luja.

– Touhu on nyt totisempaa kuin aikaisemmin, myöntää joukkueen konkariosastoon lukeutuva Jussi Hietaranta.

Viime kaudesta palautuminen vei hänen mukaansa koko joukkueelta pitkään; värikkääseen kauteen mahtui yhden kitkerän tappion jälkeen napattu neljäs–kuutosdivisioonajoukkueiden mestaruus Suomen cupissa ja nousu kolmosdivisioonaan. Pitkän huilin jälkeen tekemisessä on kuitenkin ollut uutta intoa.

– Kyllähän se uutta virtaa tuo, kun kaikki on uutta. Tästä on tulossa hieno kausi. Treeneissä näkee, miten pelaajissa on uudenlaista intoa ja kaikki hommat halutaan tehdä oikein.

Nosteessa pysymistä yhä haluava joukkue on asettanut tällekin kaudelle tavoitteekseen nousun sarjaporrasta ylemmäs.

– Meillä on iso rinki ja kova porukka, ehkä jopa KU-68:n kaikkien aikojen kovin. Onnistuessamme voimme olla kärkipäässä, mutta yhtä hyvin epäonnistumisella saatamme tulla hissillä alas, Hietaranta arvioi.

Nousutavoitetta ajatellen Suomen cup onkin ollut oiva mahdollisuus saada kokemusta tiukoista ottelusta ennen kauden alkua – tosipaikassa pelaamista ei tarvitse lähteä enää harjoittelemaan ensimmäisiin sarjapeleihin.

– Meillä on ollut ihan hyviä harjoituspelejä, mutta ne eivät kuitenkaan ole niin sanottuja tosipelejä.

Viime viikonlopun tosipelit Suomen cupin toisella kierroksella sujuivat lupauksia antavasti. KU-68 eteni kolmannelle kierrokselle voitettuaan SC Riihimäen 5–1 ja samassa lohkossa pelaavan Soittorasia IV:n 4–3.

– Päivä meni juuri suunnitelmien mukaan, kun selvisimme kahdella pelillä. Kautta ajatellenkin kaikki vaikuttaa olevan kunnossa: meillä oli kolme todella tasavahvaa ja toimivaa kenttää, Hietaranta miettii.

Cup-taival jatkuu jyväskyläläistä O2-Jyväskylää vastaan. Kakkosdivisioonassa pelaava joukkue havittelee ensi kaudeksi nousua ykkösdivisioonaan, joten KU-68:lle on luvassa erittäin kovatasoinen osaamismittari. Kangasalalaisia odotetaan Jyväskylässä cup-mittelöön sunnuntaina 2. lokakuuta.