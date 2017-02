LP käy saksalaisten kaatoon

Suomen cupin huipentavaan ensi viikonloppuun ja Challenge cupin seuraavaan peliin valmistautunut LP Kangasala hoiti kenraalin – liigaottelun rovaniemeläistä WoVo:a vastaan – lupaavasti. Kangasalalaiset eivät antaneet vieraille Pitkäjärvellä erääkään ja ottivat tärkeät kolme pistettä lukemin 3–0 (25–20, 25–14, 25–14). Vieraiden alkuun hallitseman avauserän jälkeen LP ei enää antanut WoVo:lle mahdollisuuksia voitosta taistelemiseen.

Rovaniemeläisten hyvä ote vaikutti hukkuvan Jovana Gogicin näyttävään onnistumiseen ensimmäisen erän puolivaiheilla; hyvän pelin pelannut ja ottelun parhaana pelaajana palkittu passari jujutti inhottavasti 11–11-tasoituksen, kun LP hivuttautui takamatkalta WoVo:n rinnalle ja ohi.

Uusi ukrainalaispeluri Yevgeniya Nyukhalova osoitti heti ensimmäisessä pelissään olevansa vahvistus. Hän iski kentän kovimmat lukemat eli 17 pistettä.

LP:n valmentaja Virginie De Carne oli tyytyväinen illan antiin.

– Tämä viikko on saatu harjoitella niin, että Nyukhalova on ollut mukana. Olemme voineet testata erilaisia taktiikoita. Niitä tullaan tarvitsemaan, kun meillä on edessä paljon pelejä, hän mietti.

WoVo:a vastaan De Carne peluutti joukkueen ykköspyssyä Dayana Segoviaa laiturin paikalla.

– Olen todella ylpeä joukkueesta, kaikki pelasivat hyvin. Kentälle voi laittaa kenet tahansa.

LP:llä on meneillään melkoiset härkäviikot. Joukkue lähti varhain maanantaiaamuna Saksaan, jossa se pelaa saksalaista Schweriniä vastaan tiistaina Challenge cupissa. Lauantaina LP hakee Suomen cupin finaalipaikkaa HPK:ta vastaan, ja voitto hämeenlinnalaisista avaisi ovet sunnuntaiseen finaaliin. Ensi viikon keskiviikkona LP emännöi Salon LP Viestiä, ja kahden pelin viikonlopun jälkeen LP Kangasala ja SSC Palmberg Schwerin kohtaavat Pitkäjärvellä keskiviikkona 8.2. kello 18.30.