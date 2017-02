Kieltolain aika

Tieto tuo tuskaa, sanotaan sananlaskussa. Ja jollei nyt suoranaista tuskaa, hämmennystä ainakin.

Aikanaan äiti ja isä antoivat tietoa ja elämänohjeita. Nyt ohjeet saadaan tiedotusvälineistä, lähinnä kahdelta televisiokanavalta, ykköseltä ja MTV3:lta.

Viime aikoina olemme saaneet ohjeita erityisesti siihen, mitä meidän pitäisi syödä ja juoda ja jättää syömättä ja juomatta.

Ruisleipä valittiin parhaaksi suomalaiseksi elintarvikkeeksi. Se voitti muun muassa Karjalan paistin ja pitsan sekä mämmin. Tulos ei ollut yllätys, sillä ruisleivällä on jo kauan ollut oma yhdistys, joka markkinoi tuota mainiota tuotetta. Jo Tikkurilan alakoulussa me maistelimme ruisleipää ja opettaja aiheutti yllätyksen kertomalla, että ruisleivässä on sokeria.

Nyt ruisleivän ongelmaksi onkin todettu sen sokeripitoisuus. Sokeri ei ole terveellistä. Hallituskin kaavailee sokeriveroa, jotta emme söisi liikaa ruisleipää ja joisi liikaa limunaadeja. Sisuksiimme ei pitäisi kulkeutua hiilihydraatteja.

Hyvin epäterveellistä on suola. Suola nostaa verenpainetta. Toisaalta olen kuullut, että liian alhainen verenpainekin on pahasta. Suolaton pääruoka on joka tapauksessa mautonta.

Pitää siis syödä hedelmiä, vai? Ei suinkaan, onhan niissäkin sokeria.

Vihannekset olisivat muuten hyviä, mutta ainakin ulkomaisissa vihanneksissa on kasvinsuojelumyrkkyjä. Siitä syystä säälin kasvissyöjiä. Kasvikset pitävät kuitenkin painon paremmin kurissa kuin esimerkiksi makarooni ja punainen liha.

Itse olen harvoin nähnyt punaista lihaa, jota pitäisi kai käydä katsomassa teurastamossa. Syömäni liha on joko harmaata tai ruskeaa, mutta tosin olen punavihreä värisokea.

Kala parantaa muistia, mutta se ei maistu miltään, jollei sitä paisteta vaarallisessa voissa. Maito on hyvää, mutta joillekin se aiheuttaa vatsakipuja, jollei purkin kyljessä lue hyla.

Liikkumaan käsketään jokaisessa ohjelmassa. Heti seuraavassa ohjelmassa kuitenkin kerrotaan, että Helsingissä ja Pirkanmaalla on ennätysmäärä ihmisiä sairaaloissa liukastumisista johtuneiden luunmurtumien seurauksena.

No liikkuahan voi myös sisätiloissa, kuntosaleissa. Kun olin perustamassa ensimmäistä kuntosalia Suomeen, Hämäläisosakunnan eli nykyisin kuuluisan Tavastia-klubin kellariin, huomasin kuitenkin useimpien asiakkaiden kulkevan punttien ja kuntopyörän käyttäjiksi ulkokautta.

Jäljelle jää uinti ja sienestys. Hukkumisen välttää uimataidolla tai kellukkeilla ja eksymisen kartalla ja kompassilla. Karhulla ja susilla pelotteleminen on näillä leveysasteilla hätävarjelun liioittelua.