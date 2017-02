Pikkumies Metsomäki avasi vauvavuoden

Tanja ja Jukka Metsomäen kolmen viikon ikäinen poika kurkistelee maailmaa suurin tummansinisin silmin ja katsoo tarkasti vanhempiensa kasvoja.

Aamuyöllä 14. tammikuuta maailmaan tullut pikkumies on vuoden ensimmäinen pälkäneläinen ja sai siten vastaanottaa MLL:n Pälkäneen yhdistyksen onnittelut puheenjohtaja Mia Dahlilta. Samalla hänen piti pitää elämänsä ensimmäinen lehdistötilaisuus, joka sujui kaikin puolin tyylikkäästi.

Poika suostui tyynesti poseeraamaan kameralle sekä paljain päin että Taysin lahjoittama sinivalkoinen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden pipo päässään.

– Vieraskorea, Jukka Metsomäki naureskeli.

Äidin mukaan vauvan vuorokausirytmi ei ole vielä vakiintunut. Kaikkein mieluiten hän nukkuu sylissä, herää välillä syömään ja nukahtaa takaisin mukavaan pesäänsä.

– Kovin paljon ei ole tullut nukuttua öitä, vanhemmat myöntävät.

Muuten vauva on pikku hurmuri vaaleine hiuksineen ja veikeine katseineen. On enää parin viikon asia, kun tahattomat hymyt alkavat muuttua tarkoituksellisiksi.

Koti ehti tulla valmiiksi

Vauva Metsomäki on vanhempiensa ensimmäinen yhteinen lapsi. Hänen syntymänsä ajoittui sopivasti perheen muihin

aikatauluihin: Tanja Metsomäki sai ammatillisen opettajan opintonsa valmiiksi viimeisellä viikolla ennen vauvan tuloa ja samassa aikataulussa valmistuivat asuttavaan kuntoon vanhan omakotitalon remontti ja laajennus.

Metsomäet eivät ole innostuneet nykyajan nuorten perheiden trendistä, jonka mukaan muutetaan helpon matkan päähän palveluista ja tiivistetään asumista. Perheen viihtyisä koti sijaitsee metsäisessä mäenrinteessä Ruokolan kylän rauhassa. Ympäristössä on vapaata luontoa ja maanviljelysmaisemaa.

Maatalouslomittajana työskentelevälle Jukka Metsomäelle paikka on luonteva eikä tunnut sen kummemmin syrjäkylältä. Alakoulukaan ei ole kaukana, Ruokola on niitä harvinaisia paikkoja, joissa päästään vielä käymään kyläkoulua ensimmäiset neljä luokkaa.

– Täällä asuu muitakin lapsiperheitä, joten kyllä leikkikavereita pojalle varmaan löytyy, Tanja Metsomäki sanoo.

Hän on itse tuore pälkäneläinen, eikä vielä tunne paikkakuntaa kovin tarkasti. Tähän asti kokemukset ovat olleet myönteisiä.

– Äitiysneuvola ainakin on oikein hyvä ja luotettavan tuntuinen. Olen saanut sieltä kaikkea, mitä olen tarvinnut, hän kiittää.

Vauva on lahja kotikunnalle

Tanja Metsomäen esikoinen piti vanhempiaan jännityksessä, kumpi ehtisi ensin, vauva vai opintojen loppurutistus.

– Supistukset eivät tulleet aivan oppikirjan mukaan. Ensimmäiset alkoivat viikkoa ennen synnytystä, ja sitten kun ne tosissaan käynnistyivät, väli oli yhtäkkiä vain kaksi minuuttia. Ihmettelin, että miksi ei tulekaan taukoa, ja onko tässä nyt kiire vai ei, äiti nauraa.

Synnytys sujui lopulta melko nopeasti ja ilman ongelmia. Sairaalaan tultiin perjantaina illalla, ja 3590 grammaa ja oli 50,5 senttimetriä pitkä poika ilmestyi maailmaan kello 2.50.

– Pääsimme sairaalahotelliin koko perhe, joten ei tarvinnut viipyä osastolla. Maanantaina jo pääsimme kotiin, Tanja Metsomäki kertoo.

Perheen elämään tulee tällä viikolla muutos, kun Jukka Metsomäki palaa töihin kolmen isyyslomaviikon jälkeen. Äiti ja poika jäävät harjoittelemaan päiväohjelmaa kahdestaan. Onneksi vauva voi jo ulkoilla lyhyitä aikoja vaunuissa, ja kevään edistyessä ulkoilumahdollisuudet kasvavat.

Mia Dahl muistuttaa, että MLL:n perhekahvila perhekeskus Pirtillä on yksi mahdollisuus tutustua toisiin vanhempiin ja lapsiin ja löytää vaihtelua viikkoihin.

– Joillekin äideille perhekahvilasta on tullut niin tärkeä tapaamispaikka, että he poikkeavat siellä vielä sittenkin kun vauva on mennyt kouluun, hän kertoo.

Dahl toivoo perhekahvilaan väkeä senkin vuoksi, että kävijämäärä pienenee luonnostaan. Vauvat ovat Pälkäneellä vähenemään päin. Jokainen uusi tulokas on merkittävä lahja kotikunnalleen.

– Pomokin sanoi, kun kerroin isyysloman tarpeesta, että hyvä kun joku tekee lapsia, Jukka Metsomäki huomauttaa.