Pälkäneellä mietitään luottamushenkilöorganisaation muovaamista uusiksi. Kunnanhallitus käsitteli asiaa jo kertaalleen ennen joulua, mutta uudistus palautettiin vielä suunnittelupöydälle.

– Esitystä ei nähty kaikilta osin hyvänä. Asia tuodaan päätöksentekoon uudelleen talven aikana. Sitä ennen haluamme käydä rauhassa lisää keskusteluja, sanoo kunnanjohtaja Janita Koivisto.

Tarkoituksena on kuitenkin, että uuden lautakuntarakenteen sisältävä malli olisi käytössä jo kesäkuussa, jolloin keväällä valittava uusi valtuusto aloittaa kautensa. Niinpä muutoksen olisi ehdittävä nykyisen valtuuston käsiteltäväksi vielä kevään aikana.

Uudistusta siihen liittyvine organisaatioselvityksineen on laadittu katse tulevaisuudessa. Pälkäneen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jo Kangasalan hoidettavina ja siirtymässä maakunnan järjestämiksi vuonna 2019, mutta maakuntauudistuksen myötä kuntien rooliin on odotettavissa monenlaisia muitakin muutoksia. Merkittävimpiä tehtäviä on jatkossa kunnan elinvoimasta huolehtiminen esimerkiksi maanhankinnan, kaavoituksen ja yritysyhteistyön kautta.

Kunnanjohtaja Koiviston mukaan lautakuntien määrän rukkaamisella tavoitellaan toiminnan virtaviivaistamista ja toisaalta sekä maankäytön että sivistystoimen roolien vahvistamista.

– Hajottamalla hallinnon rajoja saamme aikaan enemmän keskinäistä keskustelua. Lisäksi meillä on lautakuntia, joiden esityslistat ovat lyhyitä ja jotka kokoontuvat harvoin, mutta jotka silti työllistävät.

Tuskin hinkua valiokunnille

Niin sanottu valiokuntamalli, jossa lautakuntiin kelpuutetaan vain valtuutettuja, ei ole herättänyt Pälkäneellä suurta innostusta. Sen katsottiin valtuutettujen käymissä keskusteluissa ennemminkin rajoittavan demokratiaa ja lisäävän valtuutetuilla luottamustyön sitovuutta entisestään.

Lautakuntien määrä on kunnassa arvioitu melko suureksi kunnan koko ja asukasluku huomioiden. Vaikka lukumäärää saatetaan hioa vielä talven mittaan, ovat valtuustoryhmien puheenjohtajat liputtaneet kolmella yhdeksänjäsenisellä lautakunnalla jatkamisen puolesta. Puheenjohtajuus jossakin näistä – lakisääteiset keskusvaali- ja tarkastuslautakunta mukaan lukien – edellyttäisi valtuustopaikkaa tai kunnanhallituksen jäsenyyttä.

Nykyisin kunnassa toimivat lakisääteisten lautakuntien lisäksi rakennus-, sivistys-, vapaa-aika-, ympäristö- ja tekninen lautakunta.

Virallisten toimielimien lisäksi kuntaan on joustavuuden ja uusien toimintatapojen lisäämisen nimissä luonnosteltu perustettavaksi luottamushenkilöistä, kunnan työntekijöistä ja kuntalaisista koostuvia projekti- ja työryhmiä, jotka voisivat tuottaa valmisteluaineistoa päätöksenteon tueksi.

Kangasala päätti vuosi sitten

Kangasalla päätös uudenlaiseen lautakuntamalliin siirtymisestä on jo tehty. Valtuusto hyväksyi hallintosäännön muutokset viime vuoden tammikuussa; valmistelu oli aloitettu jo syksyllä 2014.

– Tiesimme kyllä, että olemme hyvissä ajoin liikkeellä, kertoo hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola.

Muutos astuu voimaan kesäkuun alussa. Tuolloin tiensä päähän saapuvat rakennus- ja ympäristölautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta sekä tekninen ja kaavoituslautakunta. Uusina lautakuntina aloittavat elinvoimalautakunta, viranomaislautakunta ja sivistyslautakunta, joissa kussakin on seitsemän jäsentä. Lisäksi viranomaislautakunnassa on sen nimittämä kolmehenkinen tiejaosto yksityistieasioiden käsittelyä varten.

Sivistyslautakunnan hoidettavaksi kuuluvat jatkossa muun muassa opetus, varhaiskasvatus, kirjasto-, kulttuuri- ja kansalaisopistopalvelut sekä nuoriso- ja liikuntapalvelut. Elinvoimalautakunta vastaa esimerkiksi kaavoitukseen, vesihuoltoon ja tilapalveluihin liittyvistä asioista, kun viranomaislautakunnalle kuuluvat muun muassa rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu.

Yksi luottamushenkilöorganisaation keskeisistä teemoista Kangasalla oli valtuuston vallan vahvistaminen.

Tarkastuslautakunta jatkaa viisi–seitsemänjäsenisenä, ja kunnanhallituksen – johon päästäkseen on kuuluttava valtuustoon – jäsenmäärä supistuu yhdeksään. Molempiin edellä mainittuun aukeaa ovi vain valtuustopaikalla tai varavaltuutetun asemalla. Kaikkien lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien on oltava valtuutettuja.

Sosiaali- ja terveyslautakuntaan kuuluu seitsemän kangasalalaisen lisäksi kaksi pälkäneläisjäsentä. Lautakunnan kangasalalaisjäsenistä yli puolet tulee linjauksen mukaan olla joko varsinaisia tai varavaltuutettuja.