Edustan mennyttä sukupolvea

Tässä joku ihmetteli sitä kun tervehtimissäännöt ovat unohtuneet. Aivan oikein, ja kerrataan vielä miten se moikkaaminen menee. Nuorempi tervehtii ensin vanhempaa ja mies naista. Jos nainen on nuori, teini- tai neitoiässä, hän on kohtelias, kun tervehtii vanhempaa herraa ensin, mutta muuten siis mies naista.

Toinen unohtunut kohtelias tapa on kulkemisjärjestys ovissa. Sillä, joka astuu sisältä ulos, on “etuajo-oikeus” ja ulkoa sisään menevän on päästettävä hänet ensin rauhassa ulos eikä tungettava vastaan samaan ovenrakoon. Ja jos sisälle menijä on lisäksi kohtelias, hän pitää ovea auki ulos tulijalle.

Kohteliaisuus ei maksa mitään ja jättää kummallekin osapuolelle hyvän mielen.

