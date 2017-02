Rakennusalan suunnannäyttäjä

Suomen suurin puuelementtivalmistaja Lapwall on ostanut Pälkäneen Kankaanmaan teollisuusalueella toimivan elementtitehtaan Metsäliitolta.

Risto ja Anita Lindholmin vuonna 1994 perustama tehdas tunnettiin alun perin Eridomicina. Perheyritys myytiin vuoden 2010 lopulla Stora Ensolle, kun Lindholmit olivat vetäytymässä eläkkeelle.

Metsäjättiä kiinnosti pälkäneläinen suurelementtiosaaminen. Stora Enso laajensi tehtaan 130 metriä pitkäksi halliksi. Kohta tämän jälkeen elementtituotanto siirrettiinkin Varkauteen ja Pälkäneen yksikkö ajettiin alas.

Tehdas heräsi reilu vuosi sitten, kun Metsä-konserni vuokrasi tilat. Metsä Wood keskitti toimintaansa Heinolasta Pälkäneelle. Tehtaan johtoon palasi Marko Kellberg, joka oli toiminut aikanaan jo Lindoholmin seuraajana.

Kahden konsernin jälkeen pälkäneläistehdas palaa jälleen ”kasvolliselle” omistajalle. Lapwallin suurin osakas on toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen.

Vuonna 2011 Pyhännälle perustettu Lapwall on kasvanut nopeasti Suomen suurimmaksi puuelementtivalmistajaksi. Yritys on pystynyt toimittamaan kaiken ala- ja välipohja- sekä kattoelementtejä lukuun ottamatta. Suunnitellun laajennuksen sijaan yritys päätyi ostamaan niitä Pälkäneellä tuottavan yksikön. Kaupan hierontaa helpotti se, että Lapwall ja Metsä-konserni ovat tehneet jo vuosia yhteistyötä. Kaupan yhteydessä tehtiin pitkäaikainen kertopuun ja havuvanerin toimitussopimus.

Leko-puuelementti nopeuttaa rakentamista

– Meitä kiinnostivat Pälkäneellä kehitetyt ala- ja välipohjaratkaisut sekä kattoelementit, joita ei löydy muilta, Jarmo Pekkarinen sanoo.

Kertopuuhun perustavaa osaamista tarvitaan isoissa elementeissä.

Lapwall on tuonut puurakentamiseen Lego-palikoita muistuttavat Leko-puuelementit. Valikoimissa on yli sata erilaista tuotetta, joista kokonaisuudet kasataan.

– Leko-tekniikka vie tekemistä työmaalta halliin. Sen ansiosta kokoonpano työmaalla on helppoa ja erittäin nopeaa. Parhaimmillaan asumaan pääsee kolmessa viikossa.

Lapwall on ylivoimainen markkinajohtaja päiväkotielementtien toimittajana. Lisäksi se tekee puuelementtejä muun muassa kerros-, rivi- ja omakotitaloihin sekä hoivakoteihin. Jatkossa seinäelementit tehdään Pyhännällä, välipohja- ja kattoelementit Pälkäneellä. Tämä takaa sen, että Pälkäneen tehtaalla riittää töitä.

– Fiilikset ovat positiiviset ja näkymät hyvät, Jarmo Pekkarinen sanoo.

Hän uskoo, että Pälkäneen tehtaan nykyiset volyymit tulevat kolmin- tai nelinkertaistumaan toiminnan kehittämisen ja investointien avulla.

– Pälkäneellä on älyttömän hyvä tiimi, joka hallitsee prosessin suunnittelusta asennukseen saakka. Toivottavasti paikkakunnalta löytyy myös lisää hyviä työntekijöitä, sillä tehtaalla tarvitaan paljon erilaisia osaajia. Pyhännällä tuotanto on pitkälle automatisoitu, ja tuottavaa teknologiaa tuodaan askel kerrallaan myös Pälkäneelle, Pekkarinen sanoo.

Uusi tehdas ensi kesänä Ruotsiin

Pyhännällä toimiva puuelementtitehdas työllistää pari sataa ihmistä puolentoista tuhannen asukkaan pohjalaispitäjässä. Pälkäneen yksikkö nostaa Lapwallin väkimäärän 250:een.

Pälkäneen tehtaan yhdeksän toimihenkilöä siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden omistajan palvelukseen. Tuotannossa on siirrytty vuokratyöntekijöihin, joiden määrä joustaa. Tällä hetkellä väkeä on reilut 30, ja he kaikki jatkavat uuden omistajan palveluksessa.

Lapwallin nopeaa kasvua tukee vienti. Ensi kesänä yritykselle valmistuu tehdas Taalainmaalle Borlängeen. Pohjoismaiden lisäksi puuelementtejä viedään Keski- ja Itä-Eurooppaan sekä Venäjälle.

– Tavoitteemme on olla puurakentamisessa Skandinavian ykkönen vuonna 2020, Jarmo Pekkarinen sanoo.