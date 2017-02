Nettiklinikka starttaa helmikuussa

Pirkanmaan maakuntakaavaehdotusta esitellään loka-marraskuussa eri puolilla maakuntaa. Kangasalla kaikille avoin esittelytilaisuus järjestetään keskiviikkona 26. lokakuuta kello 17–19 pääkirjaston Harjula-salissa.

Pirkanmaan maakuntakaavaehdotus on nähtävillä 10.10.–11.11. Pirkanmaan kunnissa, Pirkanmaan liiton toimistossa Tampereella Tampellassa ja maakuntakaavan internetsivuilla http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/.

Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotuksesta saatavat muistutukset tullaan käsittelemään maakuntahallituksessa, jonka jälkeen kaavaehdotus hiotaan alkuvuodesta lopulliseen muotoonsa maakuntavaltuuston käsittelyä varten.

Sekä Pälkäneeltä että Kangasalta löytyy kaavassa uusia taajamavarauksia, joista merkittävin uusi avaus sijoittuu Kangasalle 2-kehätien suuntaan. Kaavassa esitetään ensi kertaa maakunnallisesti merkittäviksi luokitellut tuulivoima-alueet ja ampuma- ja moottoriradat, ja maakuntakaava sisältää myös mitoituksen vähittäiskaupalle, jota ohjataan jatkossa ensisijaisesti keskustoihin. Tuulivoima-alueita on osoitettu Kuhmalahdelle Pohjaan Kangasalan ja Pälkäneen rajalle sekä Tarastenjärvelle ja Siitamaan 9-tien varteen.

Laipan alueen merkitystä virkistykseen ja matkailuun on kaavassa korostettu aiempaa enemmän. Laipan, Sappeen ja Vehoniemen alueille on kirjattu matkailun kehittämismerkintä. Uutta maakuntakaavassa on myös arkeologisen perinnön ydinalueisiin liittyvä kehittämismerkintä, jolla halutaan korostaa merkittävien muinaisjäännöskeskittymien maakunnallista merkitystä. Kangasalla tuollaiseksi keskittymäksi on osoitettu Sarsan, Huutijärven ja Jokioisten alue, Pälkäneellä Onkkaalan ja Epaalan välinen alue.

Maksuhäiriömerkinnän tavoin kaavassa seuraa kuitenkin yhä mukana pitkään väännetty vedenhankintaan liittyvä kehittämisperiaatemerkintä Vehoniemen ja Isokankaan harjualueilla. Tekopohjavesilaitoksen toiminnalle oven auki jättävän merkinnän poistamista vaativat sekä Pälkäne että Kangasala, mutta Pirkanmaan liiton mielestä vaatimukset eivät anna aihetta toimenpiteisiin.