Ehdokkuutta ja vaaleja miettiville

Pälkäneen uusi kunnanvaltuusto valitaan 86 ehdokkaan joukosta. Ehdokasasettelu on ollut takkuista, sillä edellisvaaleissa ehdokkaita oli kolmannes enemmän, 114.

Meidän Pälkäne -ryhmä ei ole enää mukana lokakuun vaaleissa. Nykyisessä valtuustossa on mukana kaksi valtuutettua, Matti Norokorpi ja Jukka Laurila. He kumpikaan eivät ole enää ehdolla, mutta seuraava sukupolvi sen sijaan pyrkii jatkamaan isiensä työtä, Norokorven poika Otto kokoomuksen riveissä ja Laurilan poika Otso keskustan ryhmässä.

Kokoomuksella eniten ehdokkaita

Edellisvaalien tapaan pisimmällä listalla lokakuun vaaleihin lähtee kokoomus. Ehdolla on 29 kokomusehdokasta, kolme vähemmän kuin edelliskerralla.

Toiseksi eniten ehdokkaita asettaa keskusta. Sen listoilla on 26 nimeä, yksi vähemmän kuin edelliskerralla.

Nihkeämpää vaali-into on ollut demareiden, vasemmistoliiton ja vihreiden keskuudessa. Demarit lähtevät vaaleihin 16 henkilön listalla. Neljä vuotta sitten ehdokkaita oli vielä 29.

Vasemmistoliitolla ja vihreillä oli edellisvaaleissa yhdeksän ehdokasta. Nyt listat ovat kutistuneet rajusti, sillä vasemmistoliitolla on viisi ja vireillä kolme ehdokasta.

Perussuomalaisilla viisi miesehdokasta

Edellisvaaleista on kasvanut ainoastaan perussuomalaisten lista. Ehdokkaita on nyt viisi, edellisvaaleissa kaksi.

Lisäksi mukana ovat kristillisdemokraatit kolmen ehdokkaan listalla. Edellisvaaleissa kristilliset eivät olleet Pälkäneellä mukana.

Kaikkialla maassa on ollut vaikeuksia löytää naisehdokkaita. Niin myös Pälkäneellä. Naisia on 33 eli reilu kolmannes kaikista ehdokkaista. Parhaiten naisia ovat tavoittaneet vihreät ja kristilliset, joiden kaikki kolme ehdokasta ovat naisia. Keskustan ehdokkaista melkein puolet on naisia. Perussuomalaisten listoilla ei ole yhtään naista.