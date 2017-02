Kohti hyviä näkymiä

Viime vuodet ovat olleet Eevaliisa Pentille muutoksen aikaa. Parikymmenvuotinen ura metalliteollisuuden parissa vaihtui pari vuotta sitten vanhusten hoivakodin pyörittämiseen Kangasalla.

– Oikeastaan muutos ei ole rajautunut vain viime vuosiin, vaan koko elämäni on ollut yhtä suurta muutosta. Olen työskennellyt virkamiehenä, verotarkastajana, laskentaekonomina, kirjanpitopäällikkönä, yrittäjänä, vientipäällikkönä ja nyt toimitusjohtajana. Työpaikkojakin on ehtinyt olla useampia, samoin asuinpaikkoja. Viimeisin siirtymä tuntuu loppujen lopuksi aika loogiselta jatkolta kaikelle, miehensä Matin kanssa Villa Sten -nimistä hoivakotia Kangasalla pyörittävä Pentti miettii.

Eevaliisa Pentti muutti miehensä kanssa Kangasalle pääkaupunkiseudulta kolmekymmentä vuotta sitten. Insinöörin koulutuksen saanut mies siirtyi osakkaaksi Hyxal-nimiseen yritykseen Tampereelle, ja kirjanpitopäällikkönä työskennellyt Eevaliisa seurasi seitsemän vuoden kuluttua perässä.

– Ensin vientipäälliköksi, myöhemmin toiseksi osakkaaksi. Vastasin viennistä Eurooppaan ja välillisesti muuallekin. Työ oli erittäin haasteellista mutta myös antoisaa, Pentti muistelee.

Vuonna 2011 Hyxalin toiminta myytiin Itävaltaan, sillä suomalainen paperiteollisuus ei enää investoinut entiseen malliin alumiinisiin kaapelihyllyihin. Kaksi vuotta sitten Hyxal jatkoi toimintaansa nimellä Villa Sten Oy.

– Teimme yrityskaupan ostamalla kaksikymmentä vuotta toimineen vanhusten hoivakodin Riun kylästä. Hoivakodissa on tilaa 15 asukkaalle, Pentti toteaa.

Totuttelua uuteen toimialaan

Eevaliisa Pentti opiskelee miehensä kanssa parhaillaan lähihoitajiksi. Opintoja Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa on jäljellä vuoden päivät. Sosiaali- ja terveysala tuntuu edelleen erittäin kiinnostavalta, mutta yllätyksiäkin uusi ala on jo tarjonnut.

– Ensimmäinen iso yllätys oli vuosi sitten, kun emme pärjänneetkään kunnan kilpailutuksessa. Tämä tietää toki haasteita tulevaisuudelle. Alalla on myös erittäin kova sääntely. Muun muassa työsuojelu-, turvallisuus- ja hygienia-asioita pidetään tarkasti silmällä, Pentti sanoo.

Villa Sten toimii yksikerroksisessa vuonna 2010 valmistuneessa talossa. Henkilökuntaa on omistajien lisäksi yhdeksän. Ikäihmiset elävät Villa Stenissä mahdollisimman kodinomaista arkea. Asukkailla on oma, omilla kalusteilla sisustettu huone ja sen yhteydessä wc ja suihkutila. Isoon tupaan keräännytään yhdessä syömään ja katsomaan televisiota. Yhteistä toimintaa järjestetään tilanteen ja voimien mukaan säännöllisesti: varsinkin laulaminen on suosittu ohjelmanumero. Isolla terassilla ulkoillaan varsinkin kesäaikaan.

– Ihanat asukkaamme ovat olleet suurimpia opettajiani hoiva-alalle, Pentti kiittelee.

Kykyä muutokseen tarvitaan

Eevaliisa Pentti haluaa kannustaa ihmisiä muutokseen. Yrittäjästä tuntuu, että muutos nähdään aika usein katastrofina – usein ihan syyttä.

– Helposti ajatellaan, ettei muutos kannata. Se voi kuitenkin olla mahdollisuus uuteen. Nykyinen elämänmeno pakottaa jokaisen myös sopeutumaan – ja sietämään – muutoksia yhä enemmän, Pentti pohtii.

Eevaliisa Pentti kertoi yritystarinansa Mobiliassa järjestetyssä Yrityksen omistajanvaihdos sekä investointien ja kasvun rahoitus- tilaisuudessa keskiviikkona. Tilaisuuden järjestivät Pälkäneen ja Kangasalan kunnat sekä OP Kangasala.