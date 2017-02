Rinkeli Grand Prix 2017 -kilpailun hopeasija Kangasalle

– Erittäin tärkeä hanke kunnan elinvoiman kehittämiseksi etenee askel askeleelta vääjäämättömästi eteenpäin, tuumasi kunnanjohtaja Oskari Auvinen Kangasalan valtuustossa ammattioppilaitoksen uudisrakennushankkeesta.

Hanke oli mukana kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksessa syystä, sillä Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunta hyväksyi hiljattain uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Jatkosuunnittelun pohjaksi hyväksytty suunnitelma esittelee kahteen kerrokseen toteutettavaksi yli 17 miljoonan euron rakennuksen, jonka hyötyala on viitisentuhatta neliömetriä.

Kunnan elinvoiman kehittämisen sekä lukion ja ammattioppilaitoksen yhteistyön tiivistämisen ohessa ollaan kuitenkin samalla varautumassa Pikkolan liikuntapuiston lopulliseen hautaamiseen. Ammattikoulun viereen jäävä tennishalli halutaan purkaa, kun sen vuokrasopimus päättyy vuonna 2022. Tämä antaisi mahdollisuuden ammattioppilaitosrakennuksen laajentamiseen.

Liikuntapuistovision vielä ollessa voimissaan kaavailtiin tennishallin viereen siirrettäväksi tenniskenttiä, jotka purettiin nykyisen lukiorakennuksen tieltä. Samalla suunniteltiin jäähallin kupeeseen tekojäätä korvaamaan lukion tieltä poistetut luistelukentät ja tekonurmea mahdollisine skeittiparkkeineen Pikkolan kentälle. Nyttemmin tekonurmea sovitellaan Suoraman kentälle, mutta luistelu- ja tenniskentät odottavat edelleen uutta sijoituspaikkaa.

Urakkakilpailutus joulukuussa

Uudisrakennusprojektia on Tampereen seudun ammattiopistossa eli Tredussa mietitty osana toimipisteverkkopohdintaa. Huutijärvellä sijaitsevan nykyisen kiinteistön on arvioitu vaativan opetuskäytössä pysyäkseen isoa remonttia, jonka hinta-arvio on ollut samaa luokkaa uuden rakennuksen rakentamisen kanssa. Osaamis- ja elinkeinolautakunnan mukaan uudisrakennuksen jatkosuunnittelussa on kuitenkin pyrittävä hankkeen yli 17 miljoonan euron kustannusarvion alentamiseen vuotuisten tilakustannusten pienentämiseksi. Rakennuksessa on pohdittu hyödynnettäväksi muun muassa aurinkoenergiaa.

Kaavailuissa on nostaa rakennuksen käyttöastetta lisäämällä aikuiskoulutusta. Tredun mukaan tilat soveltuvat myös Kangasalan kunnan ja kuntalaisten käytettäviksi käyttökorvasta vastaan. Kunta onkin ottamassa perusopetuksen käyttöön osan luokkatiloista siksi aikaa kunnes Tredun asettama tavoiteoppilasmäärä saavutetaan. Tavoitteena on ollut, että vuonna 2025 toimipisteessä opiskelisi noin 600 opiskelijaa.

Tredu-kiinteistöt vuokraa tontin Kangasalan kunnalta, ja maanrakennus- ja perustamisurakka on määrä kilpailuttaa joulukuun aikana. Työt voitaisiin aloittaa helmikuussa ja hankkeen toteutussuunnitelma hyväksyä huhtikuussa rakennusurakan laskennan jälkeen. Rakennustöiden on tarkoitus olla valmiina toukokuussa 2018 ja käytössä koulujen alkaessa saman vuoden elokuussa.