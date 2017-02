Kaupunki kutsui äänestyksessä

Siihen nähden, että minkään ei pitäisi päätöksen myötä käytännössä muuttua, Kangasalan valtuusto jaksoi käydä hämmästyttävän pitkän keskustelun kunnan muuttumisesta kaupungiksi.

Kunnanjohtajana vielä tämän vuoden loppuun asti toimiva – ja sitten todennäköisesti kaupunginjohtajan titteliin vaihtava – Oskari Auvinen marssitti kokouksen alkuun 50-minuuttisen esityksen, jossa käytiin läpi Kangasalan kaupunkimaisia piirteitä.

– Uskon, että Kangasalan on parempi olla kaupunki, jolla on vahva maaseutu kuin maaseutu, jolla on kaupunkimaisia piirteitä. Muutos ei vaikuta kuntalaisten asiakasmaksuihin tai veroihin, eikä kunnanjohtajan tai virkamiesten palkka muutu, hän kiteytti.

Auvinen korosti muutoksen sopivan mainiosti hetkeen, jolloin kunta on uusimassa graafista ilmettään ja laatimassa uutta strategiaa.

Valtuustossa muutoksen arvioitiin kaikesta huolimatta olevan kuntalaisille tunnetasolla suuri ja kunnankin näkökulmasta historiallinen.

– 150 vuotta olemme olleet maalaiskunta. Miksi yhdessä kuukaudessa pitäisi kääntää kelkka ihan toiseen suuntaan, keskustan Simo Arra ihmetteli.

Juuri lyhyt julkinen valmisteluaika ja puutteelliseksi koettu kuntalaiskuuleminen saivat monet valtuutetut kannattamaan Jari Leinon (ps) tekemää esitystä asian palauttamisesta uudelleenvalmisteltavaksi.

– Ylöjärvi käytti taannoin kaupungiksi ryhtyessään 11 kuukautta valmisteluun ja suunnitteluun, kun Kangasalla vastaava vedettiin läpi 19 päivässä – kuulematta kuntalaisia ja ilman ensimmäistäkään lausetta uudesta strategiasta, Leino päivitteli.

Ilmaisultaan illan vangitsevimman puheenvuoron pitänyt Tony Lähde (vihr) asettui Leinon taakse. Lähde kertoi tekemänsä kyselygallupin tuloksista: kymmenestä vastaajasta yhdeksän oli ollut kunta-nimikkeen säilyttämisen kannalla – vaikka kolme yhytetyistä oli tamperelaisia. Yksi vastarannan kiiski ei ollut osannut kysyttäessä ottaa kantaa asiaan. Lähde kertoi tehneensä gallupin uimahallin miesten saunassa.

– Naisten saunaan en uskaltanut mennä, hän paljasti.

Leinon ”aikalisänä” esittämä palautusesitys kaatui äänestyksessä lukemin 34–16. Yksi äänesti tyhjää.

”Unelmahössöä”

Hannu Karppila (kesk) olisi torpannut idean kaupungiksi ryhtymisestä kokonaan jo kaupunki-sanan herättämien negatiivisten mielleyhtymien vuoksi. Urheilutermein ilmaistuna hän ei ollut halukas vaihtamaan voittavaa joukkuetta.

– Kaiken tuon edellä mainitun optimaalista muuttajarakennetta myöten olemme kuitenkin saavuttaneet kuntana, hän viittasi Auvisen pohjustukseen.

Vihreiden Virpi Hannuksela näki ristiriitaa kaupunki-nimen ja puhtaan elintarviketuotannon välillä ja epäili mahdollisten ”kuntaa” kodikseen kaipaavien ajavan muuttoautonsa jatkossa Lempäälän suuntaan.

Vasemmistoliiton Seppo Talli lähti kyseenalaistamaan koko kaupunkipohjustusta; asukastiheys on edelleen vain neljäsosa Pirkkalan vastaavasta ja ennen viime vuoden kerrostalopiikkiä Kangasalan asukasluku on Tallin mukaan kasvanut viime vuosina hyvinkin maltillisesti.

Osa valtuutetuista piti Harri Syrjäläisen (kok) tavoin parempana katsoa peräpeilin sijaan eteenpäin ja yrittää varautua tulevaan hyvissä ajoin.

– Moderni, urbaani ja viriili pikkukaupunki on nuorille – tulevaisuuden veronmaksajille – houkutteleva, vahvisti Akseli Kettula (kok).

Valtuusto päätti lopulta äänin 33–18 laittaa pisteen Kangasalan kunnan 150-vuotiselle historialle. Tammikuussa 2018 kunta-nimikkeen tuhkasta nousee Feeniks-linnun – tai ainakin kotkan tavoin – Kangasalan kaupunki.

– Uskon, että nauhataajaman asukkaan on helpompi olla kuntalainen kuin haja-asutusalueen asukkaan luoda kaupunkilainen identiteetti, arvioi Heikki Mäkelä (kesk).

Mika Ollila (kok) toivoi kunnanjohtaja Auvisen tavoin, että kaupungiksi ryhtyminen tarjoaisi uuden alun Kangasalan, Sahalahden ja Kuhmalahden yhteiselolle.

– Ei meillä ole tässä tehtävänä hyvää tai huonoa päätöstä. On vain mahdollisuuksia, rauhoitteli Timo Keskinen (kd) ennen äänestystä.

Päätöksentekoa seurasi poikkeuksellisen suuri yleisö, eli parikymmentä kuntalaista.

Korotetut palkkiot

Kustannuksia kaupungiksi siirtymisen ei Kangasalle pitäisi tuoda – ainakaan jo kertynyttä enempää. Huolellinen käsittely ja viiden minuutin tauko kaupunkipykälän jälkeen venyttivät osaltaan kokouksen kokonaiskeston karvan yli kolmeen tuntiin, mikä merkitsi valtuutettujen kokouspalkkioiden maksamista korotettuna.

Samassa rytäkässä hyväksyttiin myös korotukset kunnan luottamushenkilöiden palkkioihin ensi valtuustokaudelle. Simo Arra (kesk) pysyi aiempien vuosien linjassaan ja esitti kilpailukykysopimuksen hengen mukaisesti korotusten pienentämistä esitetystä.

– Vaikka olemme päättäneet muuttua kaupunkilaisiksi, älkäämme silti muuttuko ahneiksi.

Hän sai tukea vasemmistoliiton Seppo Tallilta, joka näki luottamushenkilötyön arvon pysyvän jatkossakin samana – oli lautakuntien määrä mikä hyvänsä.

– Emme me näitä itsellemme nosta, ehkä tällä saataisiin lisää järkeviä ehdokkaita vaaleihin. Kunnanhallituksen piirissä neljä vuotta istuneena voin sitä paitsi sanoa sen olleen iso työmaa, korosti kääntöpuolta Tuomas Bährend (kok).