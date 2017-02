Millainen oli Hauhon pitäjä vuonna 1917?

Suomi 100 -juhlavuonna Hauho-Seura järjestää muutamia luentotilaisuuksia, joissa historiantutkija Ilkka Teerijoki kertoo tutkimustyönsä tuloksista. Tilaisuudet liittyvät Hauhon pitäjänhistorian kirjoitushankkeeseen. Vuoden ensimmäinen luento on keskiviikkona 15. helmikuuta kello 18 Hauhotalossa. Tällöin Teerijoki kertoo Hauhon pitäjästä Suomen itsenäistymisen aikoihin vuonna 1917.

Hauhon pitäjänhistorian kolmas osa on ollut tekeillä kahden ja puolen vuoden ajan. Teoksen kirjoittaja Ilkka Teerijoki on aluksi käynyt järjestelmällisesti läpi Hauhoa koskevaa asiakirja- ja sanomalehtiaineistoa. Nyt hänellä on työn alla teoksen alustavan käsikirjoituksen kirjoittaminen.

Työ on edennyt suunnitellusti. Luvassa on kiinnostava teos Hauhon historiasta 1800-luvulta 2000-luvun alkuun. Hauho-Seuran tavoite on julkaista kirja vuoden 2018 lopulla. Päämäärän saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä.

– Kirjahanke on mittava ponnistus pienelle kotiseutuyhdistykselle. Rahoitusta on saatu kumppanien kanssa kerättyä hyvin. Mutta paljon on vielä koottavaakin, jotta yli 300 000 euroa maksava hanke saadaan haluttuun lopputulokseensa, historiatoimikunnan puheenjohtaja Jouni Lehtonen kertoo.