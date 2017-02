Naapureiden erilaiset haasteet

Pälkäneellä ja Kangasalla on luotu päättyvällä valtuustokaudella kasvun edellytyksiä. Naapurukset lähtevät kuitenkin erilaisesta tilanteesta uuteen nelivuotiskauteen. Vauhdilla kasvava Kangasala yrittää saada uudet lapset mahtumaan päiväkoteihin ja kouluihin. Muuttajien ansiosta yksikkökustannukset laskevat ilman säästötoimiakin – kunnes paisuvat ryhmät ja pullistelevat koulut alkavat oireilla.

Pälkäneellä eletään päinvastaisessa tilanteessa. Väkiluku on laskussa, ja vähätkin muuttajat ovat yleensä iäkkäitä, eivätkä he tuo lisää oppilaita kouluihin. Vuodesta toiseen heilahtelevat oppilasmäärät ja epävarmuus kouluverkosta on tehnyt kunnan varovaiseksi, ja osa opettajan viroista on jätetty vakinaistamatta. Vaihtuvuudesta kärsivät sekä oppilaat että opettajat.

Pälkäne on jo valtuustokauden ajan elänyt uuden soten mukaista aikaa. Kun sosiaalitoimi ja terveydenhuolto ovat naapurin hoidossa, kunta voi keskittyä vaalimaan ja lisäämään elin- ja vetovoimaansa.

Pälkäneellä luotetaan siihen, että aktiivinen hyvinvointikunta vetää asukkaita. Hyvinvointia rakennetaan paljon muutakin kuin liikuntahallin avulla. Kunta on tehnyt ansiokkaasti ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa muun muassa nuorten työpajan ja Kostiakeskuksen kautta. Nuorisotyön ja työllisyyden hoidon tuloksista nautitaan parhaimmillaan sukupolvien ajan.

Elinvoimastrategiaa laatiessaan Pälkäne päätyi olemaan aktiivinen asuinkunta. Kangasala on päätymässä samaan ilman strategioitakin. Kunta vetää asukkaita paljon paremmin kuin yrityksiä. Samankokoinen Ylöjärvi saa hallinrakentajat liikkeelle, vaikka ”puutarhakaupunki” sijaitsee Tampereen väärällä puolella, eikä Helsinkiin vievän moottoritien ja rautatien varressa.

Kangasalan Kallion alueelta myytiin viime vuonna vaivaiset kolme tonttia, ja niistäkin yksi meni palokunnalle ja toinen kuntien kirjanpitoyhtiölle KuntaProlle. Kangasalan takana sijaitsevan Pälkäneen on turha haaveilla vetävänsä kortteleittain hallihankkeita. Siksi kannattaa keskittyä asukkaisiin.

Kevään kuntavaalit eivät vielä nostata kovaa vaalikuumetta, koska ilmassa ei ole esimerkiksi kuumia kouluaiheita. Pälkäneen sivistyslautakuntaa johtava Mirva Kittilä on kuitenkin pyrkinyt herättelemään kouluverkkokeskustelua. Kittilä ei lähesty aihetta koulurakennusten, vaan oppilaiden kuvakulmasta: Pälkäneellä pitäisi pohtia, miten jokainen oppilas pääsisi osalliseksi uuden opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta. Nyt muun muassa valinnaisuus on pikkukouluilla näennäistä.

Ehdokasasettelun nihkeys saattaa kertoa siitä, että politiikan rintamalinjat muodostuvat eri perustein kuin ennen. Vasemmiston ja oikeiston välisestä väännöstä on siirrytty konservatiivien ja avarakatseisten mittelöön.

Suomessa uuden vaiheen politiikkaan toivat perussuomalaiset. Pälkäneen ja Kangasalan valtuustoissa perussuomalaiset ovat osoittautuneet salonkikelpoisiksi, vaikka molempien edustajat ehtivätkin nostattaa kohua rasistivitseillään ja Hitler-tervehdyksillään.