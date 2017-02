Aikuiset miettivät lasten asiaa tosissaan

Sappeen isänpäivästä alkanut ja pääsiäispäivään päättyvä laskettelukausi on tänä vuonna peräti 157 päivän mittainen. Myös Kymppitiistait saatiin käyntiin aiemmin kuin edellisvuosina päästiin edes rinteisiin. Kauden ensimmäistä edullista lasketteluiltaa vietettiin joulukuun puolivälissä. Kymppitiistait jatkuvat kevääseen saakka joulu- ja hiihtolomataukoja lukuun ottamatta.

Kymppitiistai on Sappeen klassikko, joka madaltaa laskettelukokeilun kynnystä. Se sai nimensä markka-aikaan, kun hissilipun ja välinesetin tuntihinta oli kympin. Nimi on säilynyt, vaikka taksa on nykyisin neljä euroa tunnissa.

Kymppitiistaista on tullut viikonlopun veroinen sesonkipäivä. Sen vuoksi rinteet ovat tiistaisin auki tunnin muita arki-iltoja myöhempään, kello 21:een saakka.

Kymppitiistait korostavat myös yhteisöllisyyttä: rinteisiin tullaan tapaamaan kavereita ja viettämään aikaa yhdessä. Samanluonteinen on myös kaveritorstai, jolloin kausikorttilaiset voivat ottaa kaverin edullisesti mukaan.

Bussit kuskaavat Kymppitiistaihin

Pälkäneellä laskettelemaan lähteminen on tehty erityisen helpoksi bussikyytien ansiosta. Kunnan nuorisotoimen järjestämät kuljetukset alkoivat tammikuun puolivälissä. Sappeeseen kyyditään neljänä tiistaina. Pälkäneen torilta kello 16.15 lähtevä bussi ajaa Kankahaisten kautta, ja matkaltakin voi nousta kyytiin. Aitoon Siwalla auto pysähtyy kello 16.30, joten myös aitoolaiset ja Anna Tapion koululaiset pääsevät tiistaisin helposti laskettelemaan.

– Jos kelit eivät ole mahdottomat, niin Sappeen bussia käyttää pari, kolmekymmentä nuorta. Osa kulkee vain toiseen suuntaan ja pyytää vanhempia heittämään rinteisiin jo aiemmin tai hakemaan myöhemmin, nuorisotyöntekijä Minna Rauas kertoo.

Bussi lähtee takaisin iltakahdeksalta, mutta rinteet sulkevat vasta yhdeksältä, joten oma kyyti tuo reilun tunnin lisää lasketteluaikaa.

Aktiiviset laskijat ovat toivoneet myös bussikyydin aikaistamista. Nykyinen aikataulu sopii kuitenkin sekä liikennöitsijän että useimpien nuorten rytmiin: koulupäivän päätteeksi ehtii käydä kotona syömässä ja tekemässä läksyt, eikä niiden pariin tarvitse enää palata väsyneenä rinneillan päätteeksi.

Pälkäneen kunnan lisäksi hämeenlinnalainen liikennöitsijä järjestää kaupungista Kymppitiistaikyytejä.

Perheet arvostavat rinneturvallisuutta

Sappee tekee lasketteluharrastuksen helpoksi Sydän-Hämeessä. Kun rinteet ovat lähellä, mäkeen ehtii muulloinkin kuin viikonloppuisin ja lomilla.

Kymppitiistai on kasvattanut uusia laskettelijoita etenkin lähiseudulle. Suomen kymmenen suurimman hiihtokeskuksen joukkoon kuuluvan Sappeen haaste on se, miten nuoret ja perheet saataisiin liikkeelle entistä laajemmalta alueelta.

– Mietimme jatkuvasti, miten tavoittaisimme paremmin esimerkiksi valkeakoskelaiset, tamperelaiset ja hämeenlinnalaiset, toimitusjohtaja Jouko Poukkanen kertoo.

Sappeen valtti perhekohteena on turvallisuus. Rinnealue on metsiin rajautuva kokonaisuus, jossa lapset voi päästää laskemaan itsekseen. Lapin tai Alppien isoissa keskuksissa se ei onnistu, sillä lapset voivat eksyä vanhemmistaan.

Turvallisuutta lisää Skipatrol -koulutus, jonka on saanut jo kymmenkunta Sappeen työntekijää, ja helmikuun puolivälin kurssilla koulutetaan yhdeksän lisää.

– Rinteisiin saadaan entistä enemmän silmäpareja, jotka varmistavat turvallisuutta, Sappeen rinnetoiminnan johtaja Kosti Puurunen sanoo.

Skipatrol -kurssin käyneet ovat ensiaputaitoisia, mutta vielä tärkeämpää on vaaratilanteiden ennaltaehkäisy.

– Se tarkoittaa jatkuvaa tarkkailemista: jos huomaa repsottavan turvaverkon, niin se korjataan saman tien. Tai jos näkee hississä mutkittelevia laskijoita, niin kertoo, miksi temppuilu voi olla itselle ja muille vaarallista, Puurunen sanoo.

Kyse ei ole rinnepoliiseista, vaan ennemminkin oppaista.

– Jos jotain kielletään, niin kerrotaan, miksi niin ei voi toimia.