Kirkkoharjun koulua ruodittiin valtuustossa

Kunnanjohtaja Oskari Auvinen joutui sivistystoimenjohtaja Leena Pajukosken tapaan maanantaina kommentoimaan Kirkkoharjun koulun sisäilmaongelmia. Valtuuston kokouksessa asian esiin nostanut Auvinen kertoi, että ongelmia on selvitelty jo viime syksystä lähtien. Kunnassa seurataan hänen mukaansa koko ajan sitä, onko eri kiinteistöjen sisäilmaongelmille löydettävissä jotakin yhteistä tekijää.

– Meillä on sisäilmatyöryhmä, joka ryhtyy selvittelyyn aina kun meille ongelmista raportoidaan. Kunnassa on suuri määrä rakennuskantaa, ja korjaustarpeita varmasti on, Auvinen totesi.

Hän uskoi, että suurin osa sisäilmaongelmista pystytään huolellisella työllä korjaamaan mutta muistutti myös Hopealammen dementiaosaston kohtalosta. Tila jouduttiin poistamaan käytöstä pari vuotta sitten sisäilmaongelmien vuoksi.

Kunnan mukaan Kirkkoharjun koulussa on tehty sisäilmamittauksia kahtena peräkkäisenä viikonloppuna tammikuun puolivälissä. Saatuja mittaustuloksia ja mahdollisia tulevia toimia käsitellään torstaina 23.2. sisäilmatyöryhmän kokouksessa, jossa on mukana myös Tampereen kaupungin terveystarkastaja ja kouluterveydenhuollon edustus.

– Tulosten pohjalta kunta ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, kunnanjohtaja Auvinen lupasi.

Kirkkoharjun koulun oppilaiden vanhemmat nostivat viime viikonloppuna valtakunnallisiin uutisiin asti nousseen metelin, kun koulussa suunniteltiin kahden nelosluokan vaihtamista toistensa tiloihin. Syynä siirrolle oli toisen luokan oppilailla havaitut oireet, joiden arvellaan liittyvän sisäilman huonoon laatuun.

Vaihtosuunnitelma pantiin kuitenkin jäihin. 4B-luokka jatkaa koulunkäyntiä aiemmassa luokassaan, mutta 4C-luokan opetus siirtyi toistaiseksi koulun liikuntasaliin. Ilmanvaihdon tarkistuksia koululla jatketaan, ja vanhemmille on luvattu pitää tiedotustilaisuus jatkotutkimusten valmistuttua.

Kirkkoharjun koulun oppilaiden vanhempia on ohjeistettu olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan, mikäli lapsella epäillään olevan sisäilman laatuun liittyviä oireita. Koulun henkilöstölle puolestaan suoritetaan työterveyslaitoksen sisäilmakysely. Saadut tiedot toimivat pohjana jatkotutkimuksia varten.

1930- ja 1950-luvulla valmistuneiden osien lisäksi Kirkkoharjun koulua on laajennettu 1990-luvun alussa, jolloin koulua myös peruskorjattiin. Noin 400 oppilaan koulussa uusittiin vesieristyksiä ja salaojitusta nelisen vuotta sitten. Tuolloin kellarikerroksessa havaittiin kosteusongelmia, mutta hometta ei löydetty.