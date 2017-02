Nuo kauniit Lapin maisemat

Susi liikuskeli Aitoossa viime viikon puolivälin aikoihin.

Lemmittyläntien varressa asuva Marja-Leena Kärkkäinen tapasi suden tiistaina 12. tammikuuta noin kello 14.20 lähdettyään ulkoiluttamaan koiraansa. Kaksikko ei ehtinyt kävellä montakaan kymmentä metriä, kun Kärkkäinen huomasi ison eläimen seisomassa ojassa tien varressa.

– Paikka oli noin 70 metrin päässä meidän kotiportilta. Sanoin koiralle, että nyt käännytään takaisin ja haetaan isäntä ja kännykkä. Susi kai havaitsi meidät, hyppäsi ojasta tielle ja lähti juoksemaan Häyläojan vartta järveä kohti, Kärkkäinen kertoo.

Susi liikkui ainakin havaitsemishetkellä yksin ja käyttäytyi rauhallisesti.

– Se oli komea, sopusuhtainen yksilö, aika vaalea. Näin sen niin läheltä, että ei ollut epäilystäkään, mikä elän oli kysymyksessä. Lisäksi koira reagoi voimakkaasti sen jälkiin, Kärkkäinen kertoo.

Hän on kerran aikaisemminkin vuosia sitten nähnyt sudeksi olettamansa eläimen kulkevan Lemmittyläntietä pitkin, mutta silloin oli pimeä aamu ja otuksen tunnistaminen sen vuoksi hankalaa. Tällä kertaa eläin näyttäytyi päivänvalossa ja lisäksi sen jäljet saatiin valokuvattua tuoreeltaan.

Jääpeite liikuttaa susia

Perjantaina 8. tammikuuta Iltasmäessä tehtiin näköhavainto sudesta, joka todennäköisesti oli sama kuin seuraavalla viikolla Aitoossa havaittu yksilö, koska sen jäljet johtivat Aitooseen päin.

Jari Salminen Pälkäneen ja Luopioisten Riistanhoitoyhdistys ry:stä kertoo, että järvien jäätyminen on saanut sudet liikkumaan.

– Pälkäneellä havaitut sudet ovat olleet ohikulkumatkalla. Järvien jäätyminen on saanut ne pidentämään kulkumatkojaan niin kuin joka talvi käy, mutta ravinnon perässä ne eivät ole, Salminen kertoo.

Metsissä on toistaiseksi niin vähän lunta, että susien on helppo löytää saaliseläimiä. Peurakanta on Pirkanmaalla hyvä ja jäniksiä riittää myös sen verran, että susien ei tarvitse hakeutua ruuan takia ihmisasutuksen lähelle.

– Jos metsissä on paksu lumipeite, sudet saattavat hakeutua rusakoiden perässä pihapiireihin, mutta ainakaan toistaiseksi niillä ei ole siihen tarvetta, Salminen sanoo.

Noin viikkoa ennen Iltasmäen susihavaintoa Rautajärvellä havaittiin kaksi sutta, mutta ne eivät liikkuneet asutuksen lähellä.

Hevoset syöksyivät aitojen läpi

Noin puoli vuorokautta Kärkkäisen tekemän havainnon jälkeen tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Lemmittyläntien varressa asuvat Kirsi-Marja ja Markku Penttilä havahtuivat siihen, että perheen kaksi hevosta olivat ilmestyneet talon pihaan.

– Olin nukkumassa, mutta mieheni oli vielä hereillä ja kuuli ulkoa ääniä, jotka muistuttivat kavioiden töminää ja pärskähtelyä. Hän tuli herättämään ja sanoi, että hevoset ovat varmaan karussa. Menimme katsomaan ja siellä ne olivat oven takana, Kirsi-Marja Penttilä kertoo.

Kello oli 01.15, oli pilkkopimeää, kova tuuli ja lunta tuiskusi. Penttilä ymmärsi, että tallilla oli tapahtunut jotain poikkeuksellista, sillä shirehevonen Isadora ja suomenhevonen Viksu eivät harrasta karkumatkoja edes päivällä saati sitten keskiyöllä hyytävässä säässä. Lisäksi hevoset kieltäytyivät lähtemästä pois pihapiiristä, vaikka Penttilä koetti houkutella ne mukanaan takaisin noin 200 metrin päässä sijaitsevalle tallille.

Tallin ympäristössä näkyvistä jäljistä saattoi päätellä, miten pakomatkalle oli lähdetty. Laitumen ja ratsastuskentän aidat olivat rikkoutuneet ja lumessa erottui jälkiä, joista näki, että hevonen oli syöksynyt niiden läpi.

– Oli pimeää ja tuisku peitti jäljet nopeasti, niin että niiden perusteella on vaikea sanoa, mikä oli säikäyttänyt hevoset. Tiedän kuitenkin, että ne eivät helposti pelästy mitään, eivät sen enempää liikennettä kuin tavallisia metsän elämiäkään. Ne eivät välitä esimerkiksi hirvistä ja peurat jopa käyvät joskus nukkumassa hevosten heinissä, eivätkä ne piittaa niistä, Kirsi-Marja Penttilä kertoo.

Hän kertoo epäilleensä alusta asti, että asialla oli ollut susi, koska hevonen mieltää sen luontaiseksi vihollisekseen. Jälkeenpäin tutkiessaan tilannetta laitumella Penttilä sai selvitettyä, mitä todennäköisesti oli tapahtunut.

– Viksu on varmaan ollut ulkona laitumen nurkassa torkkumassa niin kuin sillä on tapana, mutta Isadora on ollut sisällä pihatossa, sillä laitumella näkyivät vain Viksun jäljet. Susi on havainnut yksin olevan hevosen ja lähtenyt ajamaan sitä, niin että Viksun on täytynyt paeta aitojen läpi pois laitumelta ja pyrkiä talliin turvaan. Susi on kuitenkin kaartanut sen ja tallillle johtavan aukon väliin, niin että Viksun on ollut pakko kurvata toisesta aukosta, josta tullaan ratsastuskentälle, hän arvelee.